Savigliano, novità in vista per la piscina comunale

Novità in vista per la piscina comunale di Savigliano, chiusa al pubblico da quattro mesi dopo che si era verificato un distacco di intonaco dal soffitto e una perizia ne aveva stabilito l’inagibilità. A seguito di ciò il sindaco Antonello Portera aveva emesso un’ordinanza di chiusura dell’impianto.

Ora dal gruppo social “Salviamo la piscina comunale di Savigliano” arrivano buone nuove.

“Con immensa gioia comunichiamo – scrivono gli amministratori del gruppo Facebook - che entro fine anno riaprirà la piscina invernale. Un sogno al quale pochi credevano che finalmente diventa realtà. Il nostro ringraziamento più sincero va al CSR (Centro Sportivo Roero), che ha offerto prospettive diverse rispetto a quelle iniziali; al sindaco e all’amministrazione, che hanno collaborato con il gestore affinché si trovassero soluzioni concrete e transitorie; ai giornali locali per averci concesso il loro spazio e, soprattutto, alle persone e alle associazioni sportive che si sono mobilitate affinché l’impossibile fosse possibile”.

Quali siano le modalità e la tempistica dell’intervento non è al momento dato di sapere, dal momento che comunicazioni ufficiali dall’amministrazione finora non ne sono arrivate.

È probabile comunque che già nella seduta del Consiglio comunale, convocato per domani sera, giovedì 27 aprile, il sindaco Antonello Portera offra ragguagli in merito.