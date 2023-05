Dopo le gru, i cavalieri d’Italia: lo spettacolo della natura continua con Enrico Ruggeri

Lo spettacolo arriva dal cielo. Se siete appassionati di birdwatching, le risaie con i loro tesori ambientali e naturalistici sono ciò che fa per voi.

Ci siamo spostati in provincia di Vercelli, dove acqua, terra e cielo si mescolano in un paesaggio unico. È il rito magico della sommersione delle risaie, che avviene proprio in questi giorni e dà origine ad un mare a quadretti, ovvero tanti piccoli laghi delimitati da semplici argini.

Qui Cavour fece realizzare la risaia più grande d’Europa, con mattoni e pietra naturale, un complesso sistema che avrebbe permesso l’irrigazione dei terreni e che è, ancora oggi, da considerare il meglio dell’ingegneria idraulica.

Citavamo però gli uccelli e a ragione, in quanto le risaie funzionano come “stazione di servizio” per centinaia di migliaia di volatili in fase di migrazione. E nella foto di Enrico Ruggeri questa volta è protagonista il cavaliere d’Italia.

Non si tratta di un soldato a cavallo, ma di una specie di uccello acquatico della famiglia dei Recurvirostridi, famoso per via delle lunghe e rosse zampe simili a trampoli, che possono raggiungere anche i 30 cm di lunghezza. Pazzesco eh?

Le caratteristiche

Gli adulti della specie Himantopus himantopus sono lunghi dai 33 ai 40 cm e possono pesare anche 200 g. Durante il volo, il battito delle ali si alterna a brevi planate e le zampe escono dalla lunghezza del corpo, mentre la camminata è leggera ed elegante. Hanno un becco lungo, nero e sottile.

Il piumaggio è bianco sul petto e sulla coda, mentre sulle ali e sul dorso è nero. Il maschio si distingue dalla femmina per la presenza di una calotta nera sulla testa che, con l’età, diventa sempre più evidente.

Essendo un limicolo (che vive cioè nei pressi di fondali melmosi), è legato agli ambienti umidi come gli stagni, le saline e le lagune. Grazie alle lunghe zampe, il cavaliere d’Italia si sposta agilmente nelle acque basse, che setaccia in cerca di cibo, perlopiù alghe, insetti e altri piccoli vertebrati.

Il cavaliere d’Italia è presente con 5 sottospecie in Europa, India, Asia, Africa, America e isole Hawaii. Si tratta di un migratore che sverna nei paesi africani e in primavera torna a nidificare in molte zone umide d’Italia, comprese le risaie del vercellese, dove si specchia l’imponente Monte Rosa.

Curiosità

A partire da aprile, il maschio corteggia la femmina con danze e parate eleganti; la femmina sta in piedi con il capo rivolto verso il basso, mentre il maschio le gira intorno, beccando l’acqua e le piume del petto; infine, il maschio sale in groppa alla femmina e si accoppiano, per poi discendere, stringere la femmina sotto un’ala e fare qualche passo vicini. Un vero e proprio spot sul sentimento che muove il mondo, l’amore.