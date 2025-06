Festa dei siti storici Grimaldi: in 50 dal Borgo San Lorenzo di Alba alla sfilata di Monaco [VIDEO]

Oltre 50 borghigiani del Borgo San Lorenzo hanno sfilato nelle vie del centro storico del principato di Monaco in occasione della festa dei siti storici Grimaldi, quei castelli, in Italia e in Europa che hanno contribuito alla storia di una delle famiglie più conosciute e invidiate del Mondo. Alla presenza del Principe Alberto II i rappresentanti dei vari siti, rigorosamente in costume d’epoca, hanno ripercorso le gesta della famiglia che regge il principato di Monaco.

La presenza del Borgo San Lorenzo è dovuta alla forte amicizia nata con i comuni parmigiani di Bardi e Compiano, nei cui castelli si sono scritte pagine importanti della storia dei Grimaldi. Partiti da Alba nella mattinata di ieri, i borghigiani di San Lorenzoi, che nell’occasione hanno invitato a far parte della delegazione il Farinél Marcello Pasquero, hanno messo in scena davanti al Palazzo dei Principi, il matrimonio, del settembre 1595 tra la Principessa di Borgo Val di Taro, Maria Landi, secondogenita del Principe Claudio e Giovanna Cordova D’Aragona, sorella di Federico II Landi, e il Signore di Monaco Ercole I Grimaldi, figlio di Onorato I e Isabella Grimaldi.

A interpretare la principessa Maria Landi è stata la bela trifolera dei borghi Elena Gennero, nelle vesti di Ercole Grimaldi Mirko Veglio. Il pomeriggio del borgo retto dalla presidente Ines Manissero con la direzione artistica di Valentina Moretto, si è concluso con l’esibizione degli sbandieratori e musici con numeri applauditissimi dal folto pubblico del principato.

La delegazione è rientrata nella città del Tartufo bianco in tarda serata dopo aver consegnato, per mano degli amici di Bardi, numerosi volumi sulla storia di Alba, delle Langhe e del Roero, al Principe Alberto II di Monaco.