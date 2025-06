In bici o a piedi: per andare a scuola, gli studenti di Fossano hanno superato la circonferenza della terra

È terminato il 30 maggio 2025 la terza edizione dell’ormai collaudato progetto “Ride to school” con la festa finale e la premiazione dei bambini del pedibus nelle scuole Calvino, Levi, Einaudi e con la proclamazione dei vincitori del Ride to school dei ragazzi e degli adulti delle scuole superiori.

Organizzato dall’Istituto di Istruzione Superiore Vallauri, in collaborazione con Ascom Fossano e dedicato alle scuole fossanesi di ogni ordine e grado, il progetto ha previsto un rimborso economico, spendibile nei negozi convenzionati della città, a studenti, insegnanti e collaboratori scolastici che hanno scelto di utilizzare la bicicletta o muoversi a piedi per gli spostamenti casa-scuola tracciati tramite la app Wecity.

Grandi numeri per questa edizione che ha visto sfidarsi le varie scuole e i vari indirizzi di studio della città totalizzando ben 41.938 km tra i ragazzi e gli adulti, ben oltre la circonferenza della terra (40.076,6 km),consentendo così il risparmio certificato di 5.884 kg di CO2.

Al primo posto si sono classificati gli adulti del Vallauri con ben 16.795 km, seguiti a ruota dagli adulti della Paglieri con 6.523 km e seguiti dai ragazzi del settore meccanica 5.848 km. Nella classifica generale si aggiudica il titolo adulti “Cucciolo Forever Young” con oltre 3.000 km percorsi nell’anno scolastico , mentre per il titolo studenti Christian Balboni con oltre 1.073 km si aggiudica la vetta della classifica.

Quest’anno scolastico l’iniziativa ha interessato per il pedibus un totale di 310 bambini e 88 preziosissimi accompagnatori volontari e per il Ride to school oltre 80 studenti delle superiori e 50 docenti e assistenti tecnici. Il progetto è stato finanziato dalla Fondazione CRC e grazie all’Ascom di Fossano sono stati erogati premi per un totale di circa 5.000 euro in buoni spesa da utilizzare presso i negozi fossanesi aderenti all’iniziativa.

Dopo 3 anni il progetto ha messo profonde radici e si sta ampliando profondamente: collaborando infatti costantemente con il comune di Cuneo si sta addirittura lavorando per integrare il progetto al trasporto pubblico locale TPL ed estenderlo nei comuni di Mondovì, Alba e Bra.