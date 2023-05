Bitcoin a 27k dollari: gli investitori a lungo termine si affollano su Big Eyes, Cardano ed Ethereum prima del 100X

Il mercato delle criptovalute si trova attualmente in uno stato di confusione. Il Bitcoin, un tempo re indiscusso del mercato, sta ora affrontando la dura concorrenza di altcoin come Cardano e Big Eyes Coin . La tenuta del prezzo del Bitcoin a 27.000 dollari potrebbe aprire opportunità di acquisto su altre altcoin e criptovalute rivali.

Perché gli investitori a lungo termine stanno rivolgendo la loro attenzione a queste altcoin e perché Big Eyes Coin, in particolare, sta creando un fermento nella comunità delle criptovalute?

Cardano: una piattaforma blockchain sostenibile e sicura per le identità e le transazioni digitali

Cardano è una piattaforma blockchain che utilizza il token ADA come valuta nativa. L'obiettivo principale della piattaforma è fornire un modo più sicuro e sostenibile per gestire le identità digitali, le transazioni finanziarie e altre applicazioni. La comunità di Cardano è nota per la sua forte attenzione alla ricerca e allo sviluppo, che ha portato a un grande entusiasmo per il potenziale della piattaforma. Con una capitalizzazione di mercato di oltre 40 miliardi di dollari , Cardano è oggi una delle prime 10 criptovalute per capitalizzazione di mercato.

Oltre il clamore: le applicazioni reali della tecnologia di Ethereum

Ethereum è un'altra piattaforma blockchain che utilizza il token ETH come valuta nativa. A differenza del Bitcoin, utilizzato principalmente come riserva di valore, Ethereum è stato progettato per essere una piattaforma più flessibile per la creazione di applicazioni decentralizzate (dApp). Con un valore di mercato di oltre 200 miliardi di dollari , Ethereum è oggi la seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato. La popolarità di Ethereum è aumentata negli ultimi anni grazie all'ascesa della finanza decentralizzata (DeFi) e dei token non fungibili (NFT).

Oltre alla DeFi e agli NFT, Ethereum sta guadagnando terreno anche nel settore dei giochi. Molti sviluppatori di giochi si stanno rivolgendo alla blockchain di Ethereum per creare giochi play-to-earn, in cui i giocatori possono guadagnare criptovalute giocando e avanzando nel gioco. Questo ha creato una nuova tendenza nel settore dei giochi e sta attirando una nuova ondata di utenti sulla piattaforma di Ethereum. Con l'aumento degli sviluppatori che creano nuovi casi d'uso per la blockchain di Ethereum, è probabile che la popolarità della piattaforma continui a crescere.

Moneta dagli occhi grandi: una moneta meme con uno scopo

Big Eyes Coin è una nuova moneta meme che sta conquistando la comunità delle criptovalute. La moneta vuole essere un modo divertente e spensierato di investire nel mercato delle criptovalute. La moneta funziona come altre monete meme, come Dogecoin, basandosi sul clamore e sull'eco dei social media per far salire il suo valore. Tuttavia, Big Eyes Coin mira a distinguersi dalle altre monete meme concentrandosi sull'utilità. La moneta può essere utilizzata per acquistare prodotti esclusivi sul Big Eyes Shop e il team dietro il progetto ha in programma di espandere ulteriormente i suoi scopi.

Trasformare i meme in denaro

Mentre la prevendita di successo di Big Eyes Coin entra nella sua fase finale, è chiaro che le monete meme sono qui per restare. Con l'aumento dell'influenza di Elon Musk sulla comunità crittografica e l'attuale "stagione delle monete meme", non sorprende che gli investitori siano alla ricerca della prossima grande novità.

Sebbene non vi sia dubbio che Cardano ed Ethereum siano solidi investimenti a lungo termine, il potenziale di utilità di Big Eyes Coin e l'entusiasmo che circonda il progetto la rendono un'opzione interessante per gli investitori alla ricerca della prossima moneta meme da 100x. Partecipate alla prevendita di Big Eyes Coin finché dura il divertimento. Utilizzate il super codice promozionale END300 e partecipate ai festeggiamenti per la conclusione della prevendita.

