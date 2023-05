Business con un solo clic: soluzioni BetB2B per il settore delle scommesse/gioco d'azzardo

Il mercato del gioco d'azzardo valeva 449 miliardi di dollari nel 2022 e continua a crescere. Con questa economia in crescita, è importante creare soluzioni che abbiano una domanda B2B, ha dichiarato il team di BetB2B, leader nello sviluppo di soluzioni IT per l'industria del gioco.

Le scommesse sono una sottospecie di gioco d'azzardo che prevede una puntata. Il gioco d'azzardo è definito come il complesso dei giochi d'azzardo. Le scommesse sportive sono una forma di intrattenimento molto popolare, che rappresenta il 40% del mercato del gioco d'azzardo.

Il portale Statista ha recentemente pubblicato dati che dimostrano che un abitante degli Stati Uniti su due di età superiore ai 18 anni ha piazzato una scommessa sportiva almeno una volta nella vita. La situazione è più o meno la stessa nella maggior parte dei Paesi economicamente sviluppati.

Le scommesse sportive e i casinò online sono un settore redditizio in rapida crescita. Le continue innovazioni e i cambiamenti normativi in tutto il mondo a vantaggio degli imprenditori ne fanno uno dei business più interessanti. Si prevede che il mercato del gioco d'azzardo supererà i 765 miliardi di dollari entro il 2027.

Per rendere più efficace la propria attività nel settore del gioco d'azzardo, non sempre è sufficiente avere una propria piattaforma. È una questione di alta concorrenza. Il proprietario di una piattaforma personalizzata è concentrato sul profitto, non sullo sviluppo di nuove soluzioni. Di conseguenza, potrebbe non essere in grado di reagire abbastanza rapidamente alle tendenze e ai cambiamenti. Allo stesso tempo, aziende come BetB2B sono specializzate nello sviluppo di soluzioni di settore, tra cui:

ricerca

sviluppo di software

strumenti personalizzati per il pubblico di riferimento

ottimizzazione del business, dalla progettazione alle decisioni finanziarie

consulenza

supporto tecnico

supporto al business in tutte le fasi.

BetB2B spiega che le aziende che offrono soluzioni complete stabiliscono il ritmo dello sviluppo del mercato e del settore. Mentre gli operatori di un gioco investono per espandere la propria portata e i propri profitti, BetB2B investe nello sviluppo e nell'implementazione di tecnologie e miglioramenti innovativi. Pertanto, una piattaforma personalizzata non può competere efficacemente con le soluzioni complete chiavi in mano dei fornitori b2b.

Dinamiche di mercato e soluzioni pronte per l'uso - BetB2B

La ricerca dell'UKGC mostra che l'impegno nel gioco d'azzardo online è in aumento sia tra gli uomini che tra le donne: il 25% degli uomini e il 17% delle donne intervistate hanno giocato online nell'ultimo mese. Il concetto di mercato suggerisce che queste cifre continueranno a crescere ogni anno.

Gli esperti di BetB2B attribuiscono la crescita del coinvolgimento nell'industria del gioco d'azzardo alla generale gadgettizzazione e all'accesso a Internet. La regione dell'Asia-Pacifico mantiene ora un forte slancio. La crescita degli smartphone con accesso online sta aprendo l'accesso ai contenuti, compresi gli eventi sportivi.

Le piattaforme di scommesse stanno aprendo l'accesso alle trasmissioni sportive con la possibilità di scommettere in modalità streaming, per prendere decisioni rapide e reagire ai cambiamenti della situazione durante la partita. Per un motivo simile, si prevede la crescita delle scommesse nei cybersport.

La crescita degli utenti dei servizi di scommesse comporta un elevato carico tecnico sulle piattaforme. Di conseguenza, è necessario costruire sistemi tolleranti ai guasti e offrire soluzioni straordinariamente moderne. L'espansione dell'attività in partnership con aziende tecnologiche che forniscono soluzioni complete chiavi in mano, come BetB2B, sarà più redditizia per gli operatori del gioco d'azzardo, poiché richiede meno tempo e investimenti.

Come e dove trovare i migliori prodotti nel settore del gioco d'azzardo/scommesse: recensioni BetB2B

L'industria del gioco d'azzardo è composta al 100% da prodotti tecnologici complessi. Inoltre, si possono spendere milioni per sviluppare soluzioni efficaci che soddisfino le richieste del mercato in continua evoluzione, senza tuttavia ottenere i risultati desiderati. Per questo motivo, per qualsiasi investitore, il settore delle scommesse è associato principalmente a rischi elevati.

"Il nostro compito strategico come azienda è quello di creare servizi di alta qualità sul mercato. A nostro avviso, ciò comporta soluzioni pronte e piattaforme moderne per l'organizzazione del business nel settore delle scommesse. Quando il nostro cliente riceve una piattaforma di questo tipo, commette un minimo di errori affidandosi all'esperienza professionale di BetB2B", ha commentato la società.

Bet-b2b com offre soluzioni efficaci per le aziende. Ad esempio, sul sito web della società è possibile acquistare una piattaforma "chiavi in mano" con accesso a un sistema di gestione aziendale.

Più di 100 siti utilizzano le soluzioni pronte di BetB2B nella loro attività. Per semplificare l'attività, l'azienda offre prodotti software per le scommesse e il gioco d'azzardo in generale:

Sportsbook iFrame è la soluzione ideale per gli operatori dello spazio online. È stato progettato per gli operatori internazionali e offre una soluzione moderna per le scommesse sportive con un'ampia gamma di funzionalità, un'interfaccia personalizzabile che supporta più lingue e valute e un design unico. Con questa soluzione, le scommesse sportive possono essere integrate rapidamente e facilmente in una piattaforma esistente. Soluzione al dettaglio. È ugualmente adatta agli uffici scommesse terrestri e alle scommesse online.

Il sistema combina le funzionalità di una piattaforma online e di un negozio di scommesse tradizionale. È automatizzato, ha un'interfaccia semplice e facile da usare e può essere utilizzato per la gestione remota dei punti della rete.

Soluzione chiavi in mano . L'opzione perfetta per gli operatori di scommesse e gioco d'azzardo che hanno già una licenza prima di rivolgersi a bet-b2b com.

La soluzione prevede un'integrazione completa di software unici e comprende: Toto, CMR, CMS, sistema di back-office, assistenza su 2 linee, sport virtuali, slot, casinò live, scommesse sportive e giochi unici di BetB2B.