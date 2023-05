Chainlink sopravviverà al mercato degli orsi? BNB e Dogetti le migliori scelte degli investitori esperti

Il 2023 è stato una benedizione per la comunità delle criptovalute. Dopo aver affrontato il peggior inverno delle criptovalute, il settore è tornato in carreggiata con le altcoin in piena espansione. Mentre gli investitori si preparano al prossimo ciclo di mercato, sono alla ricerca di criptovalute che non solo siano affidabili, ma che abbiano anche il potenziale per crescere in modo esponenziale. In questo articolo analizzeremo perché Binance Coin (BNB), Chainlink e Dogetti (DETI) sono alcune delle migliori criptovalute su cui investire per il mercato toro del 2023.

BNB: gettone di scambio dalle infinite possibilità

Binance Coin (BNB) è stato lanciato da Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, attraverso un'offerta iniziale di monete (ICO) nel 2017. Da allora, è diventata una delle criptovalute più popolari sul mercato.

Il bello di Binance Coin è che ha un'ampia gamma di utilizzi. È possibile utilizzarla per negoziare e pagare le commissioni sulla borsa delle criptovalute di Binance e alimenta anche l'ecosistema BNB Chain. Ma non è tutto! Binance sta pianificando di acquistare e rimuovere BNB dalla circolazione ogni trimestre, riducendo il suo volume a 100 milioni. In realtà, ha già distrutto 38.683.447,66 token BNB attraverso 20 eventi di masterizzazione di monete BNB.

Binance ha anche costruito la Binance Smart Chain, una blockchain ad alte prestazioni che funziona senza problemi con la Ethereum Virtual Machine (EVM). Questo rende super facile per gli sviluppatori spostare le loro DApp basate su Ethereum sulla Smart Chain di Binance. E, aspettate... Binance NFT, il mercato per gli NFT, è stato appena lanciato! Queste innovazioni dimostrano che Binance migliora costantemente e propone nuove idee.

Chainlink: la rete di oracoli dal potenziale illimitato

Se state cercando una criptovaluta che possa fare da ponte tra il mondo reale e quello digitale, allora Chainlink è quello che fa per voi! Chainlink è come un supereroe che può recuperare dati da qualsiasi API, connettersi con qualsiasi sistema esistente e integrarsi con qualsiasi blockchain attuale o futura. Non c'è da stupirsi che sia considerata una delle migliori reti oracolo decentralizzate in circolazione.

Lanciata nel 2017, Chainlink è stata leader nell'integrazione dei dati fuori catena nei contratti intelligenti. E con il suo token di criptovaluta LINK, gli utenti possono facilmente pagare le richieste di dati sulla rete. Chainlink, una rete oracolo decentralizzata, è in grado di garantire decine di miliardi di valore di smart contract per applicazioni decentralizzate utilizzando soluzioni oracolo precostituite e ben collaudate.

La struttura flessibile di Chainlink consente un potenziale illimitato, rendendola una scelta di investimento entusiasmante e innovativa nell'imminente mercato toro del 2023. Quindi, unitevi oggi stesso alla comunità di Chainlink e colmate il divario tra il mondo reale e quello delle criptovalute!





Dogetti: la moneta meme con una voce e un morso

Siete alla ricerca di una moneta meme che sia più di una semplice moda? Non cercate oltre Dogetti (DETI), l'ultima arrivata nel mercato delle criptovalute che sta portando una reale utilità e interessanti funzionalità guidate dalla comunità. Con un'attenzione particolare alla decentralizzazione e all'utilità, il team che sta dietro a Dogetti si propone di rendere la criptovaluta accessibile a tutti.

Una delle cose più interessanti di Dogetti è il Dogetti DAO, che dà a ogni detentore di DETI la possibilità di esprimersi sulla direzione del progetto. Ciò significa che potete proporre aggiornamenti e sviluppi e persino votarli! Inoltre, Dogetti sta introducendo gli animali domestici Dogetti NFT, che non sono solo adorabili, ma hanno anche un valore reale e danno accesso esclusivo a eventi e contenuti Dogetti.

Ma i vantaggi non si fermano qui. Il protocollo di riflessione del 2% è una caratteristica fondamentale della piattaforma di Dogetti, il che significa che è possibile guadagnare un reddito passivo semplicemente detenendo i token DETI. E se siete nuovi agli investimenti in criptovalute, non preoccupatevi! Dogetti è una piattaforma facile da usare che rende piacevole investire in criptovalute.

A causa della richiesta della comunità, Dogetti ha posticipato la data di lancio al 20 giugno. Quindi cosa state aspettando? Unitevi alla comunità di Dogetti e iniziate a investire in una moneta meme che è più di un semplice meme.

