A Imperia si prepara la sesta edizione di Mercatoretrò

Si tratta di un grande ritorno, che farà certamente felici gli appassionati del vintage in tutte le sue forme. Dal 9 al 11 giugno 2023 torna in scena a Imperia il 6° Mercatoretrò e sarà un’edizione davvero speciale.



La banchina del porto turistico di Porto Maurizio – Calata Anselmi – ospiterà rivenditori, antiquari, collezionisti provenienti dall’Italia e dalla Francia che esporranno prestigiose rarità e pezzi unici: modellismo, vinili, quadri, ricambi e accessori per auto e moto, libri e manuali, gadget e molto altro per soddisfare i desideri e la curiosità di un pubblico sempre più affezionato, che frequenta la manifestazione sin dalla sua prima edizione.



All’interno del Museo Navale sarà presente una aerea dedicata all’esposizione.

Uno dei momenti più attesi è il Car Show di sabato 10 alle ore 21, quando le auto sfileranno davanti a una qualificata giuria che decreterà il vincitore della manifestazione. Durante la sfilata si alterneranno auto d’epoca e auto di ultima generazione.



Se sei un concessionario e vuoi far sfilare gli ultimi modelli del tuo marchio contatta il numero +39 328/131.33.38 oppure compila il form sul sito https://mercatoretro.it/contatti/ . Morenews è partner ufficiale di MercatoRetrò 2023.