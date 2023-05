Dopo i quattro giorni di piogge intense la Granda fa il conto di danni e disagi

Le condizioni di maltempo diffuso che nel fine settimana hanno interessato il territorio della provincia di Cuneo da domenica 30 aprile fino al primo mattino di martedì 2 maggio, hanno portato precipitazioni particolarmente intense nei settori pedemontani a sud di Cuneo e Mondovì e a nord di Saluzzo.



Dopo la siccità è scattata l’allerta gialla per le precipitazioni. I quantitativi maggiori di pioggia sono stati registrati dai pluviometri di Peveragno (217 mm), Roccaforte Mondovì (195 mm), Boves (188 mm) e Cuneo (162 mm). Un picco particolarmente intenso è stato poi evidenziato dai dati del radar meteorologico di Arpa Piemonte. Durante l’evento si è avuto anche un abbassamento della quota neve con nuovi accumuli al di sopra dei 1.900-2.000 metri.



Le piogge hanno, inoltre, comportato incrementi dei livelli idrometrici sui torrenti secondari e principali dei bacini più interessati dalle precipitazioni stesse con il raggiungimento in alcune località del livello di pre-soglia, ora rientrato, in corrispondenza dell’Ellero a Mondovì, del Pesio a Carrù e del Ghiandone a Staffarda. Da qui sono derivate alcune frane e allagamenti e la conseguente attivazione dei Comuni interessati, che sono stati supportati dal volontariato di Protezione civile e Aib, dei Vigili del Fuoco e del personale tecnico dei reparti Viabilità della Provincia di Cuneo. Un ringraziamento particolare ai cantonieri e agli addetti della Protezione civile è stato espresso dal presidnete della Provincia.



I maggiori danni si sono verificati nel comune di Chiusa di Pesio e Roccaforte Mondovì dove sono state chiuse temporaneamente le strade provinciali 5 a Chiusa di Pesio e la 231 a Lurisia, già riaperte. Da martedì 2 maggio la rimonta dell’alta pressione sulle regioni occidentali del Mediterraneo riporterà correnti più secche da nord sul Piemonte, favorendo un miglioramento del tempo con condizioni soleggiate che perdureranno per gran parte della settimana.