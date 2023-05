Tamponamento tra bus e due auto a Bagnasco, traffico rallentato

Un tamponamento tra due auto e un bus è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 5 maggio nel comune di Bagnasco.



Il sinistro si è verificato lungo la Strada Statale 28 poco prima delle ore 21. Sul posto hanno operato per la messa in sicurezza dei veicoli i vigili del fuoco di Mondovì con i volontari di Garessio. Intervenuto l'equipe medica del 118 per le operazioni di soccorso dei coinvolti. Non si registrano feriti gravi.

Per la gestione della viabilità e i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri. Necessaria l'attivazione della circolazione a senso unico alternato. Il traffico è stato rallentato per diverse ore.