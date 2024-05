Per cause in corso di accertamento, un'auto è uscita fuori strada nella notte sulla provinciale 121 nel comune di Roccasparvera.

L'incidente si è verificato poco prima dell'1 di sabato 25 maggio. Nessun altro mezzo coinvolto.

Sul posto i vigili del fuoco di Cuneo per la messa in sicurezza e un'ambulanza dell'emergenza sanitaria. Ci sarebbe un ferito, trasportato in ospedale. Non si conoscono le sue condizioni di salute.