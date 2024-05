Trovati in possesso di cocaina e hashish: arrestati il titolare ed il figlio di due bar a Dronero

Sono stati trovati oltre 50 grammi di cocaina nello scantinato di uno dei bar e quattro etti di hashish invece nell’abitazione: S.G., titolare di due attività a Dronero, si trova ora in arresto nel carcere di Cuneo.



Per l’uomo, il mandato è scattato a seguito di un blitz avvenuto giovedì sera, 23 maggio, da parte degli agenti di polizia, che si è concentrato prima nel luogo di lavoro e poi all’interno della abitazione.



I poliziotti, oltre alla droga avrebbero sequestrato anche un bilancino di precisione e del materiale utile per il confezionamento delle dosi. Ad essere coinvolto nell’attività illecita anche il figlio, che si trova ora agli arresti domiciliari.



L’accusa, per i due, è quella di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Massimo riserbo sulle indagini da parte degli inquirenti.