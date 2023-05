Muore sul campo da bocce, a poche ore dalla promozione ad arbitro regionale di Petanque

“Doveva essere una giornata di festa per Aldo Paolazzo: poche ore prima alla Certosa aveva superato l’esame per divenire Regionale di Petanque. Sul campo, poco dopo, ha lasciato la vita, giocando proprio a bocce, perdendo la partita più importante”.

È il messaggio di cordoglio della Federbocce per Aldo Paolazzo, 56 anni, morto per un malore sabato 6 maggio, alla bocciofila Bovesana. Stava giocando una partita con la casacca della Bovesana contro la Buschese. Vani i soccorsi dell'emergenza sanitaria.

“E’ assurdo, come pure scioccante, per tutti noi pensare a quanto successo nel corso di Bovesana-Buschese una partita iniziata ... e mai finita – continua il comunicato di Federbocce -. Aldo non c’è più, non potrà più indossare quella casacca da Regionale tanto desiderata. Ha lasciato un segno, un’indicazione a tutti noi: l’amore per le Bocce”.

Aldo Paolazzo era titolare di un'azienda di autotraporti a Rossana. Lascia lascia la moglie Federica e la figlia Helena. I funerali saranno celebrati martedì 9 maggio alle 15, nella parrocchiale di Rossana dove domani sera, lunedì 8 maggio alle 20, verrà recitato il rosario.

Nel corso dell'intera settimana, sui campi della petanque, verrà osservato un minuto di silenzio in sua memoria.