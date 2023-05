“100 Anni di Scoutismo a Cuneo – il futuro nello zaino”, mostra a Cuneo

La mostra “100 Anni di Scoutismo a Cuneo – il futuro nello zaino” nasce nell’ambito delle celebrazioni per i 100 anni della fondazione del movimento scout a Cuneo, è organizzata con il patrocinio del Comune di Cuneo ed è promossa dai due Gruppi Scout Agesci (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) di Cuneo (Cuneo 17 e 3), dalla Comunità Masci (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) e da un gruppo di volontari che hanno vissuto lo scoutismo dagli anni ‘70 ad oggi.

La mostra

La mostra ripercorre il percorso dello scoutismo e del guidismo in Città in questi cento anni, dalla fondazione del primo gruppo, presso il collegio San Tommaso nel 1922, ad oggi con fotografie, ricordi personali e testimonianze. La storia dello scoutismo si intreccia con quella della Città di Cuneo. Passando attraverso la chiusura dell’Associazione durante il fascismo, la ripresa del dopoguerra, l’espansione del movimento negli anni novanta si giunge fino alle sfide educative di oggi. Il visitatore sarà guidato a conoscere il cammino scout, scoprendo i fondamenti del metodo educativo e i valori che lo scoutismo oggi, come ieri, vuole testimoniare per lasciare il mondo un po’ migliore di come lo abbiamo trovato.

Il percorso interattivo

Oltre alla mostra vera e propria, nel pomeriggio sarà aperto un percorso interattivo di giochi e attività educative per i bambini e ragazzi proposto da educatori scout con lo scopo di imparare divertendosi. In particolare sarà possibile mettersi alla prova giocando alla “Escape tent”, attività da prenotare alla mail escape.tent@libero.it

La mostra sarà aperta al pubblico a Palazzo Santa Croce - Via Santa Croce 6 - con ingresso libero dal pomeriggio di sabato 20 maggio a domenica 28 maggio con orari dalle 9 alle 13 e 14:30 – 18:30.

Il percorso giochi e attività sarà disponibile per le scuole al mattino (su prenotazione) e a ingresso libero al pomeriggio.





Per informazioni sul progetto “100 anni di scoutismo a Cuneo – il futuro nello zaino” telefonare al 340 3793438 o scrivere a storiascoutcuneo@gmail.com