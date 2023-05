Comunali: Castelmagno conferma il sindaco uscente Alberto Bianco

E’ stato confermato con 29 voti, il 64,44% dei voti validi, il 55enne ingegnere Alberto Bianco (lista Per il futuro di Castelmagno), sindaco uscente del piccolo centro della Valle Grana, che ha avuto la meglio sui due rivali in corsa per la guida del Municipio.

Piergiorgio Donadio (lista Orizzonte Castelmagno), 66enne veterinario libero professionista, già sindaco del paese, ha invece raccolto 16 voti (35,56%), assicurandosi così i rimanenti tre seggi in Consiglio comunale, su dieci.

Nessun seggio, invece, per Sagjonevo Klari (lista Castelmagno Tricolore), operaio metalmeccanico di Peveragno, che non ha raccolto alcun voto.



Quarantacinque i suffragi validi su 85 aventi diritto al voto per un’affluenza del 55,29%. Una scheda nulla e una bianca.