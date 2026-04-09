Enrico Costa in pole per il ruolo di capogruppo di Forza Italia alla Camera

Manca il crisma dell’ufficialità, ma negli ambienti di Forza Italia l’indiscrezione viene data per certa: Enrico Costa, deputato monregalese e responsabile Giustizia di FI, potrebbe a breve assumere il ruolo di capogruppo alla Camera al posto di Paolo Barelli, fedelissimo del vicepremier e ministro degli Esteri nonché segretario nazionale, Antonio Tajani.

“In Transatlantico, dopo l'informativa di Giorgia Meloni in Aula sull'azione del governo, nei capannelli azzurri non si parla d'altro. Marina Berlusconi e il segretario nazionale, grazie anche alla mediazione di Gianni Letta, raccontano qualificate fonti azzurre all'Adnkronos, avrebbero già raggiunto un accordo sul nuovo presidente dei deputati forzisti e anche sul nodo dei Congressi locali, regionali e provinciali, che una parte rilevante del partito vorrebbe rinviare a dopo le amministrative (restano forti i malumori in Campania). Allo stato in pole position come capogruppo alla Camera ci sarebbe Enrico Costa, uno dei responsabili della passata campagna referendaria per il sì sulla riforma della giustizia, che viene dato per favorito rispetto agli altri papabili, come Pietro Pittalis”.

Così riferisce l’agenzia stampa AdnKronos e l’indiscrezione viene rilanciata in queste ore da quasi tutti i quotidiani nazionali online.

Un avvicendamento che farebbe seguito a quello analogo determinatosi al Senato, dove Maurizio Gasparri ha ceduto il posto di capogruppo a Stefania Craxi, figlia del leader socialista Bettino.

Se così fosse, due posti chiave nel partito che fu di Silvio Berlusconi sarebbero nelle mani di altrettanti cuneesi.

Infatti, Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, è vicesegretario nazionale di Forza Italia. L’arrivo come capogruppo a Montecitorio di Enrico Costa irrobustisce la presenza cuneese ai vertici del partito.