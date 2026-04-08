Bergesio (Lega): “Bene decreto bollette, salvati 400 mln annui per biogas agricolo fino al 2029”

“Bene l’approvazione del decreto bollette. Un provvedimento che abbiamo voluto per venire incontro a imprese e famiglie in materia di energia con un approccio pragmatico e non ideologico. Bene gli interventi per una maggiore trasparenza nel mercato energetico, con lo stop al telemarketing selvaggio, così come quelli in materia di sicurezza, quali il mantenimento delle centrali elettriche a carbone.

In tema di agricoltura riveste un’importanza fondamentale la norma per garantire i prezzi minimi degli impianti a biogas e biomassa: abbiamo ottenuto una proroga dei termini al 31 dicembre 2029, mettendo in sicurezza oltre 400 milioni annui per il biogas e 580 per le biomasse, garantendo risorse fino al 2030. Una promessa mantenuta nei confronti del mondo agricolo, che non può essere lasciato indietro. Se da un lato festeggiamo un traguardo che dà ossigeno a tutto il comparto delle bioenergie, dall'altro vigileremo affinché il governo fornisca risposte rapide anche per i piccoli impianti. La Lega continua ad essere portavoce delle istanze del territorio: non permetteremo che la burocrazia o i vincoli di spesa penalizzino le nostre eccellenze locali”.

Così il senatore Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Agricoltura e Attività produttive.