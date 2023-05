Festa dei gruppi di cammino promossi dalle infermierie di famiglia e comunità dell'Asl CN1

Il 9 maggio si è svolta a Bernezzo la festa dei partecipanti ai gruppi di cammino: un momento di aggregazione con la partecipazione di 50 persone, promosso dalle Infermiere di Famiglia e Comunità dell’ASL CN1 con l’intento di promuovere il valore della prevenzione, l’importanza dell’adozione di stili di vita salutari e la socializzazione.



Attualmente i gruppi attivi sul territorio sono cinque e sono gestiti da “capigruppo” volontari che, con l’occasione, sono stati premiati con un attestato di riconoscimento da parte del direttore del Distretto Sud Ovest dell’Asl e dal Sindaco del rispettivo Comune.

Il sindaco di Bernezzo Lorenzo Bono ha ufficialmente ringraziato le Infermiere e tutti i volontari che permettono la prosecuzione delle attività e i partecipanti, senza i quali non sarebbe possibile mantenere attive le comunità.



I Gruppi di Cammino e di Attività fisica adattata attivi sono i seguenti:



Monterosso Grana, che si riunisce il giovedì dalle 14.30 alle 15.30 presso il Salone Parrocchiale

Pradleves il giovedì dalle 15.00 alle 16.00 presso gli impianti sportivi di Pradleves

Villar San Costanzo il mercoledì dalle 15.00 alle 16.00 presso il salone Polivalente o presso l’Oratorio parrocchiale

Roccabruna il giovedì dalle 15.30 alle 16.30 presso il Parco delle Rimembranze

Bernezzo il martedì dalle 15.00 alle 16.00 presso la Piazza in via Martiri della Libertà



Per il periodo invernale o in caso di maltempo orari e luoghi potrebbero variare. L’accesso è gratuito e diretto, non è necessaria l’iscrizione.

Per ulteriori informazioni contattare il 338 3667490.