Cambio sede per quattro medici di base a Dronero: nuovo indirizzo in Via Pasubio

A partire da martedì 9 dicembre, quattro medici di medicina generale si trasferiscono presso una nuova sede a Dronero.

I dottori Valentina Bersia, Luca Fissore, Isabel Resta e Antonella Valeriani, finora ubicati in Via Saluzzo n° 19, hanno cambiato location e si trovano ora presso i locali dell'Asl Cn1 a Dronero, in Via Pasubio n° 7.

Il nuovo numero telefonico per contattare gli ambulatori è il 0171/1866766 . Gli orari di apertura rimangono invariati rispetto alla sede precedente, così come l'assistenza fornita ai pazienti.

Il trasferimento rientra in un'ottica di razionalizzazione organizzativa che vede i quattro medici operare all'interno della struttura dell'Azienda Sanitaria Locale, garantendo comunque continuità nell'erogazione dei servizi ai pazienti.

Chi necessita di prenotazioni o ha domande sulla propria documentazione medica può contattare il nuovo numero di telefono per ottenere tutte le informazioni necessarie.