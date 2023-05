Motivi per la popolarità degli NFT in aumento

I token non fungibili (NFT) hanno recentemente registrato una crescita significativa della popolarità. Il numero di NFT e utenti è cresciuto rapidamente in un breve periodo. E questo ha fatto sì che alcune persone considerassero gli NFT e la loro massiccia ascesa come un'altra bolla che presto sarebbe scoppiata. Ma questo non è accaduto, e più persone sono ora coinvolte con NFT.

Un NFT è un token digitale supportato da blockchain. È unico e simile alle criptovalute, solo che hanno più usi. L'innovazione NFT ha aperto nuovi spazi e opportunità nei beni e contenuti digitali che avrebbero potuto essere incredibili qualche anno fa. Ad esempio, con NFT, collezionare arte digitale è ora una realtà. Ma oltre a ciò, diversi fattori sono alla base della crescente popolarità. Quindi, come NFT puoi anche investire in altre criptovalute come Bitcoin e conoscere i paesi che adottano Bitcoin as a Legal Tender.

Alta marginalità

Uno dei principali fattori trainanti per la crescente popolarità degli NFT è il loro potenziale di alto profitto. Gli NFT tendono ad avere un valore elevato. Sono unici, insostituibili e in qualche modo limitati. Tutti questi fattori rendono gli NFT molto preziosi. Possedere NFT può essere redditizio e questa prospettiva di profitto attira molte persone a loro.

Puoi sviluppare o acquisire un NFT e poi venderlo a un prezzo molto più alto in seguito. Alcune delle vendite di NFT hanno raccolto milioni di dollari, il che è una buona cosa per molti investitori. Molte persone stanno entrando in NFT con l'aspettativa che potrebbero fare così tanti soldi da loro.

Valore sociale

Gli NFT stanno diventando sempre più popolari a causa del loro valore sociale. Non si tratta solo di risorse digitali come le criptovalute. Permettono alle persone di entrare a far parte delle comunità e partecipare alle loro attività. Ad esempio, con i giochi NFT, le persone possono diventare parte di una comunità di gioco in cui competono e interagiscono.

Ancora più importante, gli NFT stanno ora attirando celebrità, rendendole ancora più attraenti per chiunque ami le star. Alcune star attualmente nella comunità NFT includono Snoop Dog, Paris Hilton e Jimmy Fallon. Le celebrità diventano attraenti per le masse quando sono coinvolte in qualcosa.

Sicurezza dei Dati

Una caratteristica significativa degli NFT, come le criptovalute, è che sono altamente sicuri. Questo perché mangiavano ancorato alla tecnologia blockchain. La tecnologia blockchain applica la crittografia per migliorare la sicurezza di tutto sulla rete. Ad esempio, con la sua struttura decentralizzata, una rete blockchain richiede più entità per convalidare ogni transazione.

Gli NFT sono sicuri perché nessuno può hackerarli. Blockchain consente di identificare e tracciare gli NFT anche al proprietario originale. Una volta che un record di transazione è stato sulla blockchain, diventa un record permanente. E questo fornisce una certa sicurezza che artisti e creatori trovano attraente considerando il rischio di contraffazione dei contenuti digitali.

Scarsità

Nonostante la loro recente crescita, gli NFT sono ancora scarsi. Questa scarsità è un'altra ragione per il loro alto valore e popolarità. Chiunque vorrebbe creare un NFT a causa di questa scarsità. Come nella legge specifica della domanda e dell'offerta, il mercato tende ad essere alto quando la raccolta di qualcosa è bassa.

Conclusioni

La crescente popolarità degli NFT non può essere collegata a uno o due fattori. Nel complesso, le persone associano una popolarità significativa con un crescente riconoscimento del valore e dei potenziali benefici degli NFT. Inoltre, il loro valore sociale e il fatto che molte celebrità sono sempre coinvolti sono anche ragioni significative per la loro crescente popolarità.