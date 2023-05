7 Minuti con Flavia Monteleone. L'ospite della nuova puntata è Pier Paolo Pecchini, Ceo Yeg - Muses

Questa sera e per ogni mercoledì, andrà in onda alle ore 21, in diretta Facebook e sulla home page di TargatoCN - LaVocediAlba, riparte la rubrica 7 MINUTI con Flavia Monteleone, programma video che racconta le persone e le aziende che contano della provincia di Cuneo.

Ospite della nuova puntata è Pier Paolo Pecchini, Ceo Yeg - Muses, in un'intervista che annuncia il grande evento QuintEssenza, che si terrà come ogni anno in Piazza Molineri e in Piazza Cesare Battisti domenica 21 maggio a Savigliano.