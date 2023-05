Il grande saggio di Cuneoginnastica come “un viaggio in Crociera”

Tutto pronto al palazzetto dello sport di San Rocco Castagnaretta per il grande saggio della A.S.D Cuneoginnastica. Appuntamento sabato 27 maggio a partire dalle ore 14,30.

La Crociera sarà il tema del saggio: ogni corso si esibirà mettendo in scena vari momenti della vita da crociera. Si alterneranno in pedana i corsi di base dell’associazione cuneese dai più piccoli, i bucaneve 4/5 anni, alle margherite, alle mimose , ai lilla e ai girasoli insieme agli atleti del parkour. Un modo per dimostrare a genitori, familiari e amici i progressi dell’ultimo anno.

Si esibiranno con gli attrezzi propri delle due discipline le ginnaste agoniste di ritmica ed artistica.

Super ospiti della giornata saranno le ginnaste della A.S.D Body House di Caraglio capitanata da Laura Prato.

Due le novità di quest'anno: la mascotte della società e la lotteria Cuneoginnastica con l’attribuzione di ricchi premi, tra cui come primo premio proprio una Crociera per rimanere ancorati al tema del saggio.

Verranno sorteggiati ben 88 premi su 2000 biglietti e l’incasso sarà interamente investito in attrezzature presso la Casa della Ginnastica. L’estrazione avverrà sabato 27 maggio alle ore 18,30 durante il saggio e i biglietti vincenti saranno pubblicati domenica 28 maggio sul sito della società e su Facebook.

La società ringrazia per il sostegno: Comune di Cuneo, Fondazione CRC, Regione Piemonte, Visit Piemonte-DMO, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo, We Cuneo, ConiTours, Federazione Ginnastica d’Italia, FGI- Comitato Regionale Piemonte e Valle d‘Aosta, Coni Point Cuneo, gli sponsor i tecnici, le atlete- ed i genitori delle atlete per il continuo supporto in ogni nostra attività.

“Un ringraziamento particolare alla professoressa Claudia Martin referente provinciale Coni e consigliera della Federazione CRC che con il suo amore per la ginnastica ha contributo affinché alcuni nostri sogni diventassero realtà”, dichiarano gli organizzatori.

Per maggiori informazioni: www.cuneoginnastica.it - cuneoginnastica@gmail.com