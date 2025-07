Mirabilia "On the Road": Busca invasa da spettacoli in piazza

Mirabilia, dopo la città di Alba, riprende il suo viaggio "On the Road" e approda a Busca, dal 31 luglio al 3 agosto, non una semplice tappa del Festival, ma uno dei suoi cuori pulsanti.

È qui, per esempio, che tre anni fa ha iniziato a prender forma "Hourvari", il nuovo spettacolo della celebre Compagnie Rasposo, in una residenza artistica che ha lasciato un segno profondo nel percorso curatoriale ma anche nel territorio.

È infatti solo grazie alla decennale e solida collaborazione con il Comune di Busca che Mirabilia ha potuto sviluppare un vero e proprio polo creativo, luogo di incubazione e sperimentazione delle arti performative contemporanee, una fucina dove spettacoli e idee creative di ambito performativo prendono forma.

A Busca nascono spettacoli, si intrecciano processi di creazione, si costruiscono dialoghi tra artisti internazionali e comunità locali. Molte delle compagnie che Mirabilia programma in questa tappa non si esibiranno in altri appuntamenti del Festival per una scelta precisa: valorizzare la singolarità di Busca come contesto fertile, generoso, coinvolto. Una città che ha saputo cogliere la sfida culturale e farla propria.

Per il Festival nella sua versione “On the Road” Busca è la città con maggior quantità di programmazione, ma ha sempre una particolare e forte autonomia di linguaggi e contenuti.

Anche per questa edizione Mirabilia “invade” pacificamente Busca programmando i suoi spettacoli dalle piazze al Teatro Civico, da Via Umberto I a Piazza della Rossa e trasformando ogni angolo di questo luogo bellissimo in una relazione artistica.

Sarà proprio Piazza della Rossa, giovedì 31 luglio alle 20.45 ad accogliere la Compagnia Samovar che presenta "Banda Storta Circus", uno straordinario spettacolo di teatro di strada. Il circo è vuoto, acrobati, giocolieri e gli animali sono tutti nelle loro carovane a dormire. I musicisti sono rimasti chiusi dentro al tendone, il “capo” del circo sbircia sotto tenda e scopre uno spettacolo tutto nuovo, lo show continua ma non come da copione. Lo spettacolo è la loro vita stessa, la convivenza tra musicisti nel loro luogo più caro, il palco. Valigie, telefoni, frutta, walzer, sassofoni, cappelli, paura, carte, tromboni e coltelli, questi sono gli ingredienti dello show più incredibile di sempre…

Sempre alle 20.45 in Piazza Diaz una prima regionale con i francesi di Theatre Jaleo che presentano nella loro incantevole e accogliente arena "Eden" (replica anche il 2 agosto) - 7 peccati, come 7 magiche piccole storie che si susseguono l’una all’altra, senza alcuna transizione, senza alcun legame tra di loro, se non forse per il fatto che ognuna porta in sé il desiderio di parlarti… di te. Come un piccolo e meraviglioso cabaret sul lato oscuro che tutti portiamo con noi… Benvenuti nell’Eden!

Venerdì 1° agosto in Piazza della Rossa arriva Bingo con "Ma questo è tennis?", uno spettacolo in cui la magia si fonde con la giocoleria e la clownerie in un’esplosione di divertimento. Dimenticati le regole, scorda le aspettative! In questo spettacolo il tennis diventa un’avventura surreale dove l’impossibile diventa realtà. Un’esperienza unica, un’esplosione di risate e un’incredibile dose di meraviglia!

In Piazza Diaz a partire dalle 16 e fino alle 19 con più repliche in una piccola e colorata roulotte anche l’imperdibile e poetica Officina Oceanografica Sentimentale (in replica anche il 2 e 3 agosto) con uno spettacolo di spatole, rotelle e onde, per 7 viaggiatori nella Roulotteatro. 15 minuti di apnea per capire come è profondo il mare, perché il pensiero, come l’oceano, non lo puoi bloccare. Tutti noi, da Ulisse a Noè, fino ad Aylan, siamo passati dall’acqua per cercare la vita. Un piccolo gioiello, che ci lascerà stupefatti e ci farà viaggiare lontano, seppur fermi in una piccola roulotte rossa.

Nella serata Piazza della Rossa ospiterà alle 20.45 il Concerto della Madonnina e a seguire in chiusura alle 22.45 la Compagnia Calidè di Prismadanza con uno straordinario spettacolo di fuoco; liquido, denso, dirompente. In Calidè il fuoco è elemento vivo, presenza scenica e simbolica. Brucia lento, esplode in luce, danza nell’aria e ci racconta chi siamo. Attraverso una coreografia magnetica e rituale, sei performer ci invitano a ritrovare il contatto con l’energia primordiale che ci abita: quella che illumina, che distrugge, che trasforma. Un viaggio per strada, dentro e fuori di noi. Senza parole. Solo fuoco e movimento.

[Custodi delle fiamme - Calidè]

Sabato 2 agosto alle 16.30 in Piazza Regina Margherita il Geko di Tarantasca con "Essenziale", un viaggio fatto di corpi e movimenti, che raccontano incontri e paure: il timore del giudizio, delle apparenze. In un mare immaginario, tra barche e vele, la tempesta rappresenta i pensieri rumorosi che ci abitano. Ma quando il silenzio torna, scopriamo che il vero ostacolo era dentro di noi. L’acqua, fedele compagna, ci accoglie sempre. Lo spettacolo conferma l’attenzione di Mirabilia per le eccellenze artistiche ed educative del territorio per dare spazio e valore ai talenti locali, creando un ponte tra arte e comunità.

Alle 18.30 (in replica anche il 3 agosto) Compagnia Bruboc con "Woow", uno spettacolo di circo, itinerante esplosivo, dinamico, poetico e comico. "Woow" è una performance urbana in una narrazione senza parole fatta di stupore e incanto. Due personaggi surreali – tra clown, atleti e poeti – affrontano la sfida dell’equilibrio, della fiducia e della cooperazione, trasformando ogni azione in un’occasione per meravigliarsi. "Woow" non è solo un titolo, è il suono dello stupore condiviso. Perfetto per tutte le età, un piccolo grande viaggio tra corpo e immaginazione.

["Woow" - Cie Bruboc]

Alle 20.40 al teatro Civico il Collettivo Nanouk presenta "Dive", uno spettacolo di danza che racconta l’incontro surreale tra due mondi — uno terrestre, l’altro sconosciuto — per rivelare quanto siano strani, fragili e meravigliosi i nostri comportamenti quotidiani. Con ironia e forza visiva, il Collettivo Nanouk ci regala uno spettacolo di danza contemporanea intenso e sorprendente. Un viaggio fuori da ogni comfort zone, per riscoprire ciò che ci rende umani. Da vedere.

Domenica 3 agosto ultima giornata di Festival con le repliche di Compagnia Samovar e Cie Bruboc.

Alle 18.10 al Teatro Civico il Collettivo Hoia presenta "In Altro Mare" - un’ode al mare, alla deriva e alla scoperta. Tre performer su una barca immaginaria navigano tra emozioni, ricordi e sogni. "In Altro Mare" è una metafora navigante: ci parla di accoglienza, smarrimento, fiducia. Una drammaturgia gestuale e musicale fatta di equilibri precari, dialoghi muti e sguardi profondi.

[In Altro Mare - Collettivo Hoia]

Ultimo spettacolo della giornata alle 21 in Piazza Diaz, Rex @ Busca. REX è un’esperienza elettrizzante: un bizzarro scienziato, tra invenzioni improbabili, giocoleria e acqua ad alta pressione, trasforma la strada in un laboratorio poetico e comico. Elettrodi musicali, fontane danzanti umane, marchingegni assurdi: tutto si mescola in uno spettacolo travolgente, dove la tecnologia diventa mezzo per ritrovare l’umanità. Un viaggio esplosivo tra scienza, immaginazione e arte di strada, per riscoprire la meraviglia del contatto diretto — e un pizzico di follia creativa.

Anche il Microcirco, come già per le edizioni passate, sarà presente per tutta la durata della tappa per allietare i più piccoli. Sono i giochi di un tempo con un brillante vestito di festa! È un gustoso svago di un sorprendente, piccolo Microcirco. Una deliziosa Giostrina Retrò a soli 4 posti, e ancora un grande Cavallo di Legno da cui essere trainati, Vespe anni 60 da cavalcare, Bolle di Sapone Giganti, il Tiro ai Barattoli e la Pesca delle Ochette per misurare la propria destrezza e il laboratorio artistico Giracolore per dipingere in libertà. Per gli appassionati di musica meccanica un Piano Melodico Giovanni Racca del 1870 e un organetto a manovella fine ‘800.

Prossime tappe di Mirabilia On the Road, prima di approdare al grande “Mirabilia The Festival” di Cuneo, Vernante (7, 8 e 10 agosto), e Chiusa di Pesio (dal 12 al 14 agosto).

INFO E BIGLIETTI

Come sempre il Festival affiancherà spettacoli a biglietto a tantissime proposte gratuite per il pubblico.

I biglietti saranno acquistabili online dal 6 luglio 2025 sul sito https://www.festivalmirabilia.it/ e su StandApp, l’app ufficiale del festival, utile anche per rimanere aggiornati su tutte le news legate agli spettacoli.

I biglietti saranno acquistabili anche presso la biglietteria fisica presente in ogni tappa del Festival, in particolare i biglietti per gli spettacoli programmati a 2,00 € e speciali carnet a prezzo agevolato per la tappa di Cuneo saranno acquistabili solo presso la biglietteria fisica.