Il Gruppo Avis di Bra organizza la "Sgambata" 2025

Il gruppo Avis Bra, in collaborazione con il gruppo giovani, l’Avis Atletica Bra, la Fidal Cuneo, l’associazione Abbracciamo, il CSV e la città di Bra organizza per il prossimo 7 settembre 2025 la nona edizione della Sgambata, ovvero la corsa non competitiva e camminata che partendo dalla sede Avis di Via Vittorio Emanuele II, dopo un percorso di 5 o 11 Km per le vie di Bra e del Roero, ci porterà all’arrivo nella stupenda cornice del parco della Zizzola.

La partecipazione è aperta a tutti, podisti, semplici amanti della camminata in natura, bambini, giovani, meno giovani e amici a 4 zampe: il biglietto di 7 euro comprende la consegna della nuova coloratissima maglietta tecnica dell'evento (per i primi 300 iscritti), il pranzo con panino alla salciccia di Bra con bevande e frutta, la possibilità di visita al museo della Zizzola, il servizio medico ed ambulanza, ma soprattutto tanta amicizia e salute.

I biglietti possono essere acquistati nei giorni precedenti: direttamente in sede nei giorni di apertura per le donazioni della sede Avis (nel mese di agosto le mattine di sabato 2, domenica 3, giovedì 7, domenica 17, venerdì 22, domenica 24, sabato 30), oppure chiamando Silvio (339/1450793) o Antonio (345/3466634): in questo modo potrete ritirare la maglietta ed indossarla la mattina della corsa. Sarà comunque possibile acquistare il biglietto anche il giorno stesso a partire dalle 8.30 davanti alla sede Avis, con successiva partenza alle 10.00.

Al termine della manifestazione verranno assegnati diversi premi, fra cui quelli ai 3 gruppi più numerosi.

Sarà una giornata di diffusione della cultura della donazione di sangue, che per noi rappresenta solidarietà, salute per noi stessi e per gli altri.