Nuova auto completamente elettrica per il Comune di Sanfront

Il sindaco Emidio Meirone, il vice Francesco Lombardo, il presidente del Bim del Po Marco Margaria ed il capo ufficio tecnico Antonello Ferrero hanno fatto da corollario alla cerimonia di consegna simbolica delle chiavi della nuova auto elettrica acquistata dal Comune di Sanfront.



Si tratta di un mezzo green, un Citroen Berlingo, che va a rinnovare il parco vetture del Comune nel solco di una politica rispettosa dell’ambiente e del territorio.



Il mezzo è stato acquistato grazie anche al contributo del Bim del Po, che lo scorso anno aveva deciso di impegnare delle risorse a favore dei Comuni per investimenti sul fronte del rispetto dell’ambiente, sostenendo l’acquisto di pannelli fotovoltaici e vetture elettriche.



In effetti l’amministrazione ha inteso dare un’importa “verde” al proprio operato, intervenendo su più fronti.



L’acquisto dell’auto elettrica, così come la posa di pannelli fotovoltaici al campo sportivo ed alla scuola dell’infanzia, vanno in direzione della politica green della Communities Terres Monviso, così come i lavori di posa degli impianti fotovoltaici previsti per l’edificio scolastico e il magazzino comunale, già installati.