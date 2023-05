"Quale futuro per piazza del Popolo?" A Savigliano una manifestazione pubblica

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Siamo abituati ormai ad avere in piazza del Popolo un comodo parcheggio nel periodo invernale, soluzione di compromesso ovviamente legata alla stagione, all’annoso problema dei posteggi a Savigliano e alla difficoltà di progettare nel breve periodo soluzioni strutturali, come parcheggi sotterranei o multipiano. Certamente non può essere una soluzione definitiva, anche solo per il fatto che nei due giorni di maggior necessità di parcheggi, il martedì e il venerdì, la piazza è usata per il mercato non alimentare.



Ci sono progetti, elaborazioni che sono già state presentate all’amministrazione, sul futuro di piazza del Popolo, ma per il momento tutto tace. Certamente, però, non avere quest’estate piazza del Popolo disponibile nella sua interezza per il passeggio, le “vasche” come si dice, con i bambini che scorrazzano, vanno in bici, giocano a pallone e gli anziani seduti sulle panchine a goderseli, può essere un dispiacere per molti, oltre che una preoccupazione per la sicurezza delle persone e dei bambini in questa promiscuità fra pedoni e auto.



Si dice che il tema è la contemporaneità di presunti cantieri in piazza Schiaparelli, ma al momento non se ne vedono e, verificando, pare molto improbabile vederne prima di ottobre e forse sarebbe meglio dire la primavera prossima. Sfiducia? No, semplicemente sono i tempi tecnici per aprire un cantiere… .



Insomma, vorremmo capire cosa ne sarà quest’estate di piazza del Popolo e ragionare di cosa vorremmo che fosse nel futuro.

Per fare questo Spazio Savigliano, il Circolo di Savigliano del Partito Democratico e il movimento civico Savigliano Domani, che rappresentano buona parte dell’opposizione in Consiglio comunale, organizzano una manifestazione pubblica, un gazebo per incontrarsi proprio in piazza del Popolo, sabato 27 maggio dalle ore 10.30 alle 12, per capire cosa sta succedendo con l’intervento di Paolo Tesio, capogruppo di Spazio Savigliano, confrontarsi su altre esperienze di pedonalizzazione come quella di Cuneo che ha trasformato il centro storico della città e per cui avremo la testimonianza di Gianfranco Demichelis, assessore all’Ambiente del Comune di Cuneo, e per approfondire i progetti che sono già stati messi in campo e già presentati nei scorsi mesi all’amministrazione comunale, presentati dall’architetto Andrea Delpiano, membro della commissione giudicatrice del concorso d’idee.



L’appuntamento è quindi per sabato prossimo 27 maggio, direttamente al centro della piazza del Popolo, per un incontro e confronto che scaturirà in una raccolta firme “Una piazza da vivere” protesa proprio a sollecitare l’amministrazione comunale di Savigliano a mettere al centro il valore del ritrovarsi in sicurezza in piazza, luogo sociale per eccellenza, per il passeggio e coi bambini che possano allietare le giornate estive dei nostri concittadini che cercheranno, soprattutto la sera, di trovare un po’ di refrigerio e la possibilità di fare due parole con gli amici, come tradizione vuole, facendo due “vasche” in piazza.



Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, dalle 10.30 in avanti. La raccolta di firme continuerà in altre occasioni e online e sarà consegnata al sindaco in segno di sollecitazione a “restituire” la piazza interamente ai cittadini almeno d’estate.



Spazio Savigliano

Partito Democratico – Circolo di Savigliano

Savigliano Domani