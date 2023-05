Stai attraversando un momento difficile? Vuoi conoscerti più a fondo?

Ci sono momenti difficili per tutti in cui abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi e acquisire nuove sicurezze necessarie per superare le difficoltà che la vita ci presenta. Micol Serra e Claudia Pellegrino, counselor, sono a disposizione per un colloquio conoscitivo e gratuito dal 5 all’10 giugno 2023 nel loro studio di via Roma 35 a Cuneo.

Il counseling è un’attività professionale non sanitaria che opera in ambito socio-culturale ed è finalizzato alla promozione del benessere e a migliorare la qualità della vita delle persone andando ad attivare cambiamenti nelle RELAZIONI personali e professionali, nella comunicazione e nella capacità di espressione dei propri desideri, bisogni e nella conoscenza di sé. È uno spazio di ascolto in cui per mezzo della relazione con il counselor, il cliente individua i propri limiti e riconosce le proprie risorse.

Può rivolgersi ad un counselor chiunque senta il bisogno di essere ascoltato, voglia conoscersi, cambiare/evolvere. Infine, affrontare percorso di counseling può essere un'opportunità per sviluppare una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie emozioni, gestire la relazione con sé e con gli altri, affrontare conflitti.

È possibile prenotare un colloquio gratuito con Micol Serra (393-1090362) o Claudia Pellegrino (340.8761390).

Per maggiori informazioni consultare il sito internet www.mc-counseling.it o inviare una e-mail a

m.counseling.cn@gmail.com o c.counseling.cn@gmail.com

Il counseling è attualmente in Italia una professione disciplinata dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4.