Furto al negozio di alimentari "Il Girasole" sotto i portici del Santuario di Vicoforte

Non vuole aggiungere altro la signora Tiziana, titolare del negozio di alimentari "Il Girasole" di Vicoforte dove ieri, nel pomeriggio, si è verificato un furto.

Un episodio spiacevole, in pieno centro, proprio sotto i portici di fronte al Santuario.

"Non è stata la prima volta, una sottrazione dell’incasso era già avvenuta a fine marzo. - racconta la titolare del negozio - "Oggi mi trovo ad esporre tutto il mio sdegno per quanto avvenuto ieri poiché non solo è stato toccato il mio patrimonio, ma soprattutto perché sono stata colpita nella mia persona. Il delinquente per darsi alla fuga mi ha anche spintonata. È indescrivibile la paura, il tremolio alle gambe, la sensazione di sentire il cuore che ti esplode in petto per lo spavento".

La titolare del negozio ha subito denunciato il fatto ai Carabinieri che sono intervenuti sul posto insieme anche al sindaco.