Dopo Diageo e Plasmon prosegue la campagna acquisti di NewPrinces: ora Mastrolia si compra i mille punti vendita di Carrefour Italia

Non si ferma lo shopping di NewPrinces Spa, colosso alimentare che fa capo all’imprenditore campano Angelo Mastrolia.

Salito agli onori delle cronache anche in Granda per avere acquisito lo stabilimento Diageo di frazione Cinzano a Santa Vittoria d’Alba, per il quale la multinazionale britannica Diageo aveva annunciato la dismissione entro il 2026, e dopo aver annunciato l’acquisizione dello storico marchio di alimenti per l’infanzia Plasmon ( leggi qui ), la multinazionale con sede a Reggio Emilia ha infatti annunciato di aver sottoscritto con Carrefour Nederland B.V. e Carrefour S.A. un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Carrefour Italia Spa.

L’operazione, soggetta all’ottenimento delle consuete autorizzazioni da parte delle autorità competenti, si base su una valutazione di impresa pari a circa 1 miliardo di euro e si inserisce nel più ampio piano strategico di crescita e integrazione verticale di NewPrinces Group, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza nel mercato italiano e di accelerare la convergenza tra canale industriale e rete distributiva.

Con l’acquisizione di Carrefour Italia – fa sapere il gruppo con una nota –, NewPrinces passa in un solo anno da 750 milioni di euro a 6,9 miliardi di euro di fatturato diventando il secondo gruppo Italiano nel food per fatturato e il primo operatore food in termini occupazionali con 13.000 operatori diretti in Italia e più di 18.000 nel mondo, oltre a ulteriori 11.000 persone coinvolte nelle attività accessorie fornite da aziende esterne.

Il closing dell’Operazione è atteso entro la fine del terzo trimestre del 2025.





"TAPPA FONDAMENTALE PER LA CRESCITA DEL NOSTRO GRUPPO"

Angelo Mastrolia, presidente di NewPrinces Group, ha dichiarato: “L’acquisizione di Carrefour Italia rappresenta una tappa fondamentale nella traiettoria di crescita del nostro Gruppo. È il risultato di una strategia costruita con rigore, visione industriale e un impegno costante nel tempo. Con questa operazione, compiamo un passo decisivo verso l’integrazione verticale tra produzione e distribuzione, rafforzando la nostra capacità di generare valore lungo l’intera filiera".

"Abbiamo scelto di investire con determinazione in un asset strategico per l’Italia – prosegue Mastrolia –, con l’obiettivo di rilanciare una rete capillare e di valorizzare al massimo le sinergie tra retail e industria. La nostra volontà è chiara: costruire un modello sostenibile, solido e orientato al lungo termine, in grado di offrire benefici concreti a clienti, dipendenti, fornitori e azionisti. Questo risultato è il frutto di un lavoro collettivo, di una cultura imprenditoriale basata sull’impegno reale e sulla responsabilità. Siamo pronti a inaugurare una nuova fase di sviluppo per NewPrinces Group, con radici profonde e una visione ambiziosa sul futuro”.

MILLE PUNTI VENDITA

NewPrinces Group considera l’operazione come "una delle più significative operazioni strategiche nel panorama europeo della distribuzione, grazie alla possibilità di integrare filiere logistiche e produttive, come già realizzato con successo da altri grandi player internazionali".

"La rete di oltre 1.000 punti vendita di Carrefour Italia – si aggiunge –, distribuita capillarmente in regioni a elevata densità demografica (Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Lazio e Toscana), rappresenta un’infrastruttura commerciale di valore strategico e un canale ideale per l’estensione dell’offerta e la fidelizzazione dei consumatori.

FATTURATO DA 3,7 MILIARDI DI EURO NEL 2024

Al 31 dicembre 2024 Carrefour ha registrato un fatturato di circa 3,7 miliardi di euro, con un Ebitda di 115 milioni.

Il multiplo EV / EBITDA della transazione risulta pari a circa 8,7x.

A seguito del completamento dell’acquisizione, il fatturato consolidato combined di NewPrinces Group raggiungerà circa 6,9 miliardi di euro, confermando la sua posizione tra i principali operatori europei nel settore food & retail integrato.

Il management di NewPrinces prevede che la società supererà un fatturato di 7 miliardi di euro a fine 2026, incrementando la propria flessibilità finanziaria e rafforzando il proprio profilo di crescita.