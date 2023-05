GAL e la Camera di Commercio per lo sviluppo rurale in provincia: a Cuneo 2 incontri

Quattro i GAL della Provincia di Cuneo, a formare quasi una “corona” che dalle Valli saluzzesi e cuneesi del “Tradizione delle Terre Occitane” passa attraverso le Valli del “Gesso Vermenagna Pesio” e del “Mongioie” fino all’area più collinare del “Langhe Roero Leader”. Un territorio rurale di 201 Comuni e 5.352 kmq su cui vivono circa 310 mila abitanti, che ha deciso di raccontare il lavoro svolto in questi ultimi 7 anni.

Gli incontri in agenda sono due, entrambi all’Auditorium Foro Boario, a Cuneo, in via Pascal 5/C, e sono rivolti agli Amministratori, ai Rappresentanti e ai Tecnici degli Enti pubblici e degli Stakeholder del mondo dell’agricoltura, dell’artigianato, del turismo, del commercio, dei servizi, della cooperazione e dell’ambiente.

Si parte mercoledì 31 maggio, alle 9:30, con la presentazione dei risultati della Programmazione Leader all’interno del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte.

Non si parlerà soltanto di cifre, ma i relatori forniranno un quadro sugli investimenti generati grazie ai contributi erogati ad aziende agricole, strutture ricettive, imprese artigianali, commerciali e di servizi, Enti pubblici.

L’accorgimento narrativo messo a punto per la comunicazione di quanto si è concretizzato con i Bandi Pubblici di finanziamento è innovativo e accattivante. Non si tratterà di un monotono elenco di nomi e numeri, ma rappresentazioni grafiche codificate da un linguaggio comune consentiranno di intuire in modo rapido ed efficace i concetti e le attività svolte con informazioni aggregate a livello provinciale, evidenziando gli aspetti in comune senza perdere il dato per singolo GAL. L’analisi dunque sarà declinata su due ambiti territoriali diversi: l’area vasta, che comprende la porzione di territorio della Provincia di Cuneo su cui insistono i quattro GAL, e l’area locale di ciascuno di essi.

Per i GAL la comunicazione immediata e smart dei risultati della Programmazione 2014-2022 è funzionale non solo a “dare conto” del lavoro fatto, ma soprattutto a desumere analisi e informazioni utili per evidenziare tendenze e per costruire scenari per il futuro, in un confronto costruttivo e corale con gli interlocutori di riferimento.

Il 7 giugno, dalle 9:30 alle 13, è previsto il World Café, che avrà come tema la Programmazione dei nuovi Fondi LEADER all’interno del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte. Ci saranno più tavoli tematici di discussione in cui, presentati i possibili strumenti e le prospettive, si lavorerà in modo interattivo per far emergere spunti e suggerimenti con un metodo di lavoro condiviso e produttivo. La necessità di un incontro in cui le dinamiche non siano di semplice fruizione passiva di dati è stata promossa da più voci.

L’iniziativa è scaturita dalla progettualità della Camera di Commercio di Cuneo di avviare una collaborazione trasversale fra Enti e territori per mettere a sistema le rispettive azioni. La volontà è quella di creare un coordinamento tra i GAL e l’Ente camerale che favorisca reciproche sinergie, individuando le azioni più efficaci per elaborare iniziative trasversali, nel rispetto della specificità di ogni realtà locale, montana o collinare.