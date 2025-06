A Bra si presenta “Un miracolo a metà”, storia di resilienza e di vita

Una giovane e bella ragazza. Un incidente improvviso. Un danno irreversibile: perdere la vista e tutto, ma proprio tutto cambia. Cosa significa affrontare un passaggio così traumatico e così drammatico in giovane età? Come cambia il rapporto con se stessi, con i propri sensi, con gli altri e con il resto del mondo?

Questa è la storia di Marina che, nel pieno della sua vita e della sua vitalità, ha incidentalmente perso per sempre la possibilità di poter vedere. Da quel momento tutto è cambiato, nulla è stato come prima. Il buio totale e tutto quello che ne consegue, nelle piccole e nelle grandi cose. Il non potersi più vedere allo specchio, il non poter camminare da soli, la paura di essere vulnerabili di fronte al mondo esterno, chi se ne approfitta e chi se ne va. Ma c'è anche chi rimane, le nuove amicizie, quelle che è la vita stessa a selezionare, i nuovi amore e, anche, il sesso come insopprimibile voglia di esserci e di godere della vita. E poi l'arte, il canto, gli angeli a quattro zampe che ci accompagnano in passi sempre meno incerti. Perché la vita, anche se faticosamente, va avanti lo stesso e non smette mai di stupirci e di reinventarsi.



Marina Costantini sarà a Bra venerdì 4 luglio alle 18 in sala conferenze “Giovanni Arpino” per presentare il suo libro “Un miracolo a metà” (Europa Edizioni). Un volume che parla di resilienza e di capacità di andare avanti, di reinventarsi anche dopo eventi drammatici.

L’evento è organizzato da A.P.R.I. (Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti) O.d.v., con il patrocinio del Comune di Bra. Ingresso libero.