BPER Banca al Festival della Tv di Dogliani con l'intervento di Mirco Leonelli

La sostenibilità è al centro dell’intervento di BPER Banca al Festival della Tv di Dogliani. La kermesse che raggiunge quest’anno la sua dodicesima edizione ha come leit motiv #coordinate e “Coordinate globali per uno sviluppo sostenibile” è il tema che Mirco Leonelli, ESG Strategist di BPER Banca, è chiamato a dibattere il 3 giugno, alle 17.30, sul palco di Piazza Belvedere a Dogliani.

Un argomento di grande attualità, in cui la partnership col mondo dei media e della comunicazione gioca un ruolo rilevante per le imprese, di cui discuteranno, moderati da Andrea Bignami di SKY TV, manager e imprenditori impegnati per la salvaguardia dell’ambiente ed un’economia a misura d’uomo.

“BPER Banca porta avanti con grande impegno le tematiche ESG che rappresentano uno dei punti chiave del nostro Piano Industriale – afferma Mirco Leonelli - La diffusione di una nuova cultura fondata sul rispetto del mondo in cui viviamo e della dignità di ogni persona è un valore fondante del nostro modo di fare banca e impresa e la nostra presenza in questa grande vetrina dedicata al media più seguito e amato dal grande pubblico lo dimostra”