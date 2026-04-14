Sabato 18 aprile da Forgia a Saluzzo una passerella di… novità!

Sabato 18 aprile 2026 dalle 9 alle 18 no stop Forgia aprirà le porte dello Show Room di Via circonvallazione 11/h a Saluzzo, per presentare i suoi prodotti di qualità.

Sarà una giornata festosa, aperta a tutti, per ammirare i prodotti che negli anni si sono rivelati vincenti per performance, design e qualità.

Ma l’intento di Forgia è quello di crescere sempre, quindi i protagonisti saranno prodotti innovativi, soluzioni alternative, promossi da vantaggiose Offerte dedicate.

Vale la pena investire un po’ del proprio tempo, in una piacevole giornata di primavera, con il supporto di esperti, per trovare spunti creativi, funzionali alla propria abitazione, per “sfruttare meglio” alcuni spazi della casa che magari non venivano utilizzati, o per trovare soluzioni a necessità presenti da tempo.

Questo è infatti ciò che può fare una Pergola Bioclimatica: creare uno spazio protetto, riparato da sole, vento e zanzare, senza rinunciare a lavorare, studiare, o rilassarsi all’aria aperta! Esperienza impareggiabile!

Le promozioni offriranno a prezzo standard numerosi PLUS, come colori particolari dei serramenti, lamelle orientabili sulle persiane, porte d’ingresso da aprire senza chiavi, avvolgibili di nuova generazione per modulare l’ingresso di aria e luce…e molto altro.

Per venire incontro alle esigenze di tutti, infine, Forgia presenterà un innovativo sistema di pagamento, ancora più conveniente del “vecchio” Sconto in Fattura.

Insomma, davvero un’occasione da non perdere, per un rinnovo primaverile della propria casa!

Vi aspettiamo numerosi!!! È un’occasione da non lasciarsi davvero scappare!!

A sabato!

FORGIA - Show Room di Via Circonvallazione 11/h – Saluzzo - Tel 0175-249484