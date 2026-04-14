Oltre un centinaio di Circoli Acli hanno partecipato al Corso sulla sicurezza nell'organizzazione dei pubblici eventi e delle feste patronali

Oltre un centinaio di dirigenti di Circoli Acli della provincia di Cuneo, con alcuni sindaci e assessori, hanno gremito, lunedì 13 aprile, la sala del Circolo Us Acli “A.S.D. Bocciofila Centallese” per l’incontro organizzato dalle Acli provinciali cuneesi, sul tema della sicurezza nell’organizzazione dei pubblici eventi e delle feste patronali.

Il seminario è stato tenuto dall’ingegner Valter Borgogno dello “Studio Leonardo” di Centallo, che ha illustrato in modo chiaro ed esauriente sia le procedure a carattere burocratico da seguire quando si organizza un evento, sia quelle più inerenti alla parte tecnico-pratica.

La serata è iniziata con il saluto del presidente provinciale delle Acli cuneesi, Elio Lingua, che ha ringraziato i partecipanti e il relatore e anche il presidente della Bocciofila, Bruno Actis, per la disponibilità all’accoglienza; inoltre ha portato il saluto del presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Franco Graglia, assente per altri impegni.

Di seguito è intervenuto per un saluto, il sindaco di Centallo, Giuseppe Chiavassa e la parola è quindi passata al relatore Borgogno, che oltre a relazionare sull’argomento, ha risposto alle numerose domande proposte dal pubblico, relative ai dubbi e alle necessità di chiarimento in merito al tema trattato.

In chiusura, il presidente Lingua ha ricordato l’importanza della sicurezza sia per chi organizza sia per chi partecipa agli eventi, ma ha anche fatto riferimento ad un appello che le Acli provinciali Cuneesi hanno preparato e che invieranno nei prossimi giorni ai politici della Granda, affinché, come già segnalato anche da parte di alcuni esponenti del Consiglio Regionale del Piemonte (Francesco Graglia, primo firmatario, per la maggioranza, e Mauro Calderoni per la minoranza), vengano promulgate dal Governo delle normative con procedure burocratiche adeguate alle dimensioni e alla rilevanza degli eventi. Infatti, pur nella piena consapevolezza dei rischi potenziali di ogni manifestazione, per tutelare la sicurezza e la pubblica incolumità dei partecipanti e degli operatori ed organizzatori, non pare opportuno che coloro che preparano eventi di grande portata e chi, come i dirigenti dei circa 90, sui 280 Circoli Acli della Provincia di Cuneo, che organizzano, in qualità di volontari, semplicemente dei momenti di festa per tenere unita la gente e mantenere vive le tradizioni, debbano soggiacere alle stesse complesse e costose regole burocratiche, senza peraltro ricevere alcun contributo a carattere economico dalle istituzioni.

Infine Lingua ha ringraziato, oltre ai dirigenti dei circoli Acli che si impegnano come volontari nell’organizzazione di feste ed eventi, che richiedono molta preparazione e disponibilità, anche la Segreteria provinciale Acli, coordinata da Marco Dalmasso, per la perfetta preparazione della serata e ha invitato i presenti (ai quali verranno inviate per email le slides preparate dall’ing. Borgogno) a segnalare alla Segreteria provinciale, tramite posta elettronica, eventuali ulteriori dubbi e domande, alle quali il relatore si è impegnato a rispondere puntualmente. A coloro che hanno preso parte all’incontro sarà inviato un attestato di partecipazione alla formazione.

La serata si è conclusa con un ottimo rinfresco a buffet preparato dal Circolo Us Acli “A.S.D. Bocciofila Centallese”, con una ricca varietà di cibi salati e dolci che hanno degnamente coronato una serata davvero ben riuscita.

Per ulteriori informazioni telefonare allo 0171.452644.