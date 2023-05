Mondovì: Chiapello nuovo responsabile dell’Urologia

Germano Chiapello, 50 anni, cuneese, è il nuovo responsabile della struttura dipartimentale di Urologia dell’ospedale di Mondovì.



Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Torino nel 1997 con la votazione di 110/110 e lode e una tesi con dignità di stampa, il dottor Chiapello si è specializzato in Urologia presso lo stesso Ateneo con il massimo dei voti. Nel 2007 ha conseguito un Master in Oncologia prostatica presso la Clinica Urologia dell’Università di Torino e Università degli Studi del Piemonte Orientale di Novara con la votazione di 100/100.



Ha lavorato presso l’Azienda Ospedaliera S. Crocee Carle dal 2004 al 30 aprile 2023 con diversi incarichi, fino alla responsabilità della struttura semplice endoscopia urologica (dal 2015 al 2018 era stato coordinatore del GIC, Gruppo Interdisciplinare Cure uro-oncologico).



Coordinatore regionale Gruppi Interdisciplinari SIUD (Società Italiana di Urodinamica) nel periodo 2021-2024 per la Regione Piemonte, è stato docente presso il Corso di Laurea in Infermieristica - sede di Cuneo ed è membro della Commissione Regionale per l’Incontinenza Urinaria e Fecale dall’ottobre 2021.



Autore di 30 articoli su riviste nazionali ed internazionali e partecipazioni a circa 150 congressi nazionali ed internazionali, anche in qualità di relatore e moderatore.