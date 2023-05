Alba: Carlin Petrini, Elena Granata e Roberto Cavallo alla tavola rotonda su sostenibilità, lavoro e inclusione

“Langhe 3.0” è il titolo del convegno organizzato dalla cooperativa sociale Progetto Emmaus e in cui si parlerà di sostenibilità e di inclusione in una società in veloce cambiamento, esplorando varie dimensioni a partire da quella sociale fino a quella ecologica, lavorativa e relazionale.



Appuntamento a martedì 30 maggio presso il Palazzo Mostre e Congressi Giacomo Morra di piazza Medford 3 ad Alba. Si parlerà di sostenibilità, inclusione e lavoro. A partire dalle 9 fino alle 13 è previsto un dialogo e confronto a più voci, con la partecipazione straordinaria di Elena Granata, docente al Politecnico di Milano e presso la Scuola di Economia Civile; di Carlin Petrini, fondatore dell’associazione Slow Food; Roberto Cavallo, amministratore delegato della coooperativa Erika; Alessandro Milanesio, responsabile del vino sociale 8pari di Progetto Emmaus; Stefano Mosca, direttore dell’Ente fiera internazionale del tartufo bianco d’Alba; Enrico Pesce, presidente di Federsolidarietà Piemonte.



Sarà un momento per discutere di tematiche centrali per una società in veloce cambiamento e connotata ancora da disuguaglianze, processi di marginalizzazione e difficoltà ad armonizzare l’azione umana con i cicli naturali. Il programma è costruito all’interno del ciclo di eventi dal titolo “Lavoro è inclusione” di Confcooperative Federsolidarietà Piemonte.



Al termine della mattinata buffet conviviale. L’ingresso all’evento è libero. Per informazioni: formazione@progettoemmaus.it oppure 333 365 0193.