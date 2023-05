Volley A1F, Serena Scognamillo: "Grazie Cuneo, giocare in A1 per me è un sogno e lo dimostrerò" (VIDEO)

Primo approccio con la stampa per il nuovo libero di Cuneo, Serena Scognamillo, che nel pomeriggio di oggi (lunedì 29 maggio) si è presentata di fronte ai microfoni con il piglio di chi ha tanto entusiasmo e tanta voglia di emergere.

Alla sua prima stagione nella massima serie, Serena affronta la propria avventura in quel di Cuneo con grande grinta: "Giocare in A1, il mio sogno fin da bambina, un passo che non vedevo l'ora di fare. Le ultime due stagioni in A2 per me sono state importantissime, ma in questo momento è bellissimo compiere il grande salto. Arrivo a Cuneo motivata e con tanta voglia di dimostrare il mio valore".

Fortemente voluta da coach Massimo Bellano, Scognamillo in Piemonte ritroverà alcune "vecchie" compagne: "Ho giocato con Francesca Scola ed Alice Tanase nelle giovanili e con la seconda anche a Brescia. Inoltre conosco perfettamente Terry Onweanwu, con la quale ci siamo allenate e giocato insieme in Nazionale. Sono contentissima di ritrovarle".

Da domani Serena si unisce al gruppo: "Ho tanta voglia d'incominciare, quindi l'idea di allenarci prima di tutte le altre squadre mi stimola parecchio".