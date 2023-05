I pasti della primaria di Martiniana Po saranno cucinati a Saluzzo

I pasti della scuola primaria di Martiniana Po saranno preparati dalla ditta “Ladisa” nelle cucine della materna “Ilaria Alpi” di Saluzzo.

L’accordo è stato raggiunto dai due sindaci e consentirà all’impresa che gestisce l’appalto della ristorazione scolastica saluzzese, la “Ladisa” appunto, di fornire i pasti anche a Martiniana Po.

“Siamo la città più strutturata delle Terre del Monviso – dice il sindaco Mauro Calderoni -, un territorio che da decenni tenta di lavorare in rete e con spirito di collaborazione, ed è naturale che queste politiche di “area vasta” portino Saluzzo a fornire supporto alle comunità più piccole, meno strutturate e con meno risorse. Questa si che è buona politica”.

Dopo il via libera, il Comune di Martiniana Po ha stipulato un apposito contratto con “Ladisa”. La ditta ha comunicato che “per evitare qualunque possibile interferenza” al servizio, sarà fornito lo stesso menù, in modo da ottimizzare il lavoro in cucina.

"Il nostro precedente accordo era scaduto - dice il sindaco di Martiniana Valderico Berardo - e per continuare a fornire i pasti ai nostri bambini mi sono guardato intorno. Saluzzo ha una struttura molto efficiente e ringrazio l'Amministrazione civica per lo spirito di collaborazione e per aver dato il via libera alla nostra richiesta".