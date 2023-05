Il 4 dicembre sarà la giornata regionale dei consigli comunali dei ragazzi

“Abbiamo approvato in Consiglio regionale l’istituzione di un Consiglio comunale dei ragazzi (CCR). Un progetto rivolto a tutti i ragazzi, a partire dalla terza classe della scuola primaria alla terza classe della scuola secondaria di primo grado e ha l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa delle comunità locali, al fine di sostenerne l’educazione civica e la conoscenza delle risorse del territorio”. Ad annunciarlo il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia a margine della seduta odierna a Palazzo Lascaris.



“La Regione - spiega Graglia - con questa legge favorisce e sostiene le iniziative volte a creare momenti di incontro e confronto tra i CCR costituiti nei diversi comuni, anche attraverso la creazione della Rete regionale dei CCR e l’istituzione del suo coordinamento. Inoltre istituisce per il 4 dicembre la Giornata regionale dei CCR nel corso della quale i comuni condividono con la comunità regionale le pratiche messe in atto dai rispettivi CCR”.



Conclude Graglia: “In un momento dove l’astensionismo è diventato il primo partito italiano iniziative come queste tentano di invertire la tendenza, facendo riappropriare delle Istituzioni e della Politica con la P maiuscola i più giovani. Una scelta di buon senso che investe sulla classe dirigente del futuro”.