Confesercenti Cuneo: “Detassare il lavoro festivo e notturno può essere un incentivo per il commercio”

"Visti i problemi a trovare personale, soprattutto nel settore della ristorazione, la proposta del ministro cuneese Daniela Santanchè potrebbe essere l'incentivo giusto per sbloccare le criticità emerse nel mondo del lavoro, soprattutto quello stagionale".

Con queste parole il direttore generale della Confesercenti Cuneo - Nadia dal Bono - commenta la proposta del ministro al Turismo di detassare il lavoro festivo e notturno.

"Ormai la stagione turistica estiva è alle porte - prosegue dal Bono - e anche nella nostra provincia trovare personale è sempre più difficile. Purtroppo sono molti gli esercizi commerciali in difficoltà, tanto da ridurre i propri orari di apertura per l’impossibilità di garantire un servizio celere e professionale”.

“La proposta del ministro è un segnale importante per il settore commerciale - precisa il direttore Confesercenti -, visto che i contributi incidono per il 30 per cento su uno stipendio.Speriamo che questa misura venga adottata al più presto”.