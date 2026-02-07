La passione non è un caso, è l’Incontro giusto

La passione tra un uomo e una donna è una forza che accende, muove, trasforma, guarisce il corpo e lo spirito. È quel battito in più che rende speciale uno sguardo, quella voglia autentica di condividere tempo, sogni, la vita cambia ritmo: tutto diventa più intenso, più vero. Aumenta l’energia, rafforza l’autostima, riaccende il desiderio, la sensazione di essere finalmente nel posto giusto, con la persona giusta. Come agenzia per single, crediamo che la passione non sia frutto del caso, ma dell’incontro giusto. Non accontentarti di emozioni a metà. Meriti una passione che ti faccia sentire vivo, desiderato, felice.

Chi è l’Agenzia Anna & Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 22 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Ranieri single, 39 anni

Ranieri, 39enne, alto, capelli chiari, occhi verdi che sanno leggere dentro, barba curata, sorriso malizioso, fascino naturale, sa ascoltare, sa esserci, sa sedurre con i modi. Architetto, vive solo in una bella casa che racconta il suo stile di vita libero e intenso. Ha una barca a vela, ama il vento, il mare, eppure, in amore, finora la fortuna non ha bussato alla sua porta. Crede però fermamente che, da qualche parte, viva la sua donna ideale. Non l’ha ancora trovata… ma sa che la riconoscerà al primo sguardo… chiama al 3403848047

Dario single, 48 anni

Dario, 48enne, addestratore cinofilo delle forze di polizia. Conosce il valore della disciplina, ma anche il potere di una carezza. Alto, fisico possente, che non passa inosservato: lo sguardo deciso di chi sa proteggere, le mani forti. Dietro l’uniforme e il rigore, vive un uomo passionale, romantico, che crede nella chimica che nasce senza sforzo, nei sorrisi che anticipano il desiderio, nel piacere di scoprirsi poco alla volta. Cerca una donna vera, femminile... Chiamalo al 3403848047

Marco single, 54 anni

Marco, 54enne, bello, distinto ed elegante, con una semplicità naturale che conquista subito. Divorziato, senza figli, imprenditore di successo, sa come vivere con stile senza perdere la sua semplicità. Cerca una donna sveglia, autentica, affettuosa, pronta a lasciarsi coinvolgere da sguardi, sorrisi e gesti pieni di passione. Non si accontenta di stare insieme a una donna solamente per non stare solo...... Chiamalo al 3403848047

Carlo single, 65 anni

Carlo, lui è single da tempo, 65enne, laureato, ha molteplici interessi, è un uomo arguto, con un alto quoziente intellettivo, ha un'azienda, è alto, brizzolato, sorriso amabile, ama gli animali, vorrebbe incontrare una donna che abbia voglia di intraprendere una camminata, nella vita, insieme, dimenticando il passato che fa male e aprendo, il cuore, al domani…chiama al 3403848047!!!!

Annunci per Lui

Beatrice single, 33 anni

Beatrice, piemontese, 33 anni. Operaia dal fascino discreto e autentico. Mora, con occhi verdi profondi. Ha modi gentili, una presenza rassicurante e ama la compagnia, le pedalate lente, i momenti condivisi. Nel cuore custodisce un desiderio sincero: incontrare un uomo educato e tranquillo, non ha importanza all’età, purché pronto a costruire una famiglia vera. Cerca un uomo italiano, per scelta di vita. Chiama al 3403848047!

Donna single, 40 anni

Sensuale e romantica, è una donna il cui sorriso sa rischiarare la giornata di chiunque la incontri. Quarantenne, impiegata, semplice e autentica, ama vestirsi in modo femminile, con naturale grazia. Single, senza figli, trova equilibrio tra la quiete della montagna, nella sua vita manca solo un compagno serio, anche più grande, di cui innamorarsi davvero e con cui condividere il quotidiano, i sogni, una vita vissuta insieme... Chiama al 3403848047!

Lella single, 52 anni

Lella, splendida 52enne dai capelli rosso castani, occhi blu profondo, tipica donna mediterranea, con un calore naturale che avvolge chi le sta accanto. Vive una vita serena, fatta di equilibrio e piccoli piaceri: ama leggere, lasciarsi trasportare dalla buona musica e assaporare il tempo che scorre. Lavora in un ufficio postale, nel cuore custodisce un desiderio sincero: incontrare un brav’uomo, senza limiti d’età, ma con un cuore onesto, capace di passione, rispetto... Chiama al 3403848047!

Giulia single, 61 anni

Giulia, signora distinta, colta, elegante, 61 anni portati con grazia, fascino discreto. Conduce una vita serena e armoniosa, vive sola, lunghe passeggiate, rose, fiori curati con passione nel suo giardino, dietro la sua eleganza si cela un cuore affettuoso, desideroso di condividere emozioni vere. Vorrebbe incontrare un bravo signore, anche più maturo, purché sincero, presente, capace di tenerezza, con cui riscoprire la complicità e il piacere di sentirsi desiderata.... Chiama al 3403848047!

