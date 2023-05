Cuneo: martedì e mercoledì prossimo chiuso l'ascensore panoramico inclinato

A partire dalle ore 17 di martedì 6 giugno sino a fine turno di mercoledì 7 giugno, l’ascensore panoramico inclinato, che collega l’altipiano con il parcheggio di scambio posto nei pressi delle piscine comunali, sarà oggetto di un intervento di manutenzione generale in vista del collaudo straordinario decennale. La chiusura sarà la prima di una serie di interventi necessari per effettuare le operazioni richieste per il collaudo e la verifica decennale delle strutture e dell’impiantistica, in modo da poter così ottemperare agli obblighi normativi e garantire gli standard di sicurezza necessari per il corretto funzionamento dell’impianto.



Nelle suddette giornate e negli orari indicati l’impianto rimarrà pertanto chiuso al pubblico.



In caso di tempo meteorologico avverso l’intervento potrebbe essere rinviato (nel caso, verrà data opportuna informazione tramite i canali di comunicazione ufficiali del Comune di Cuneo).