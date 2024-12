Bra, furti a San Michele: una petizione per chiedere maggiore sicurezza

"Gli abitanti della frazione San Michele sono estremamente preoccupati della situazione che si è venuta a creare nell'ultimo periodo, sfociata in un notevole aumento degli atti di criminalità in particolare nel weekend del 14 e 15 dicembre. Questo clima di preoccupazione, paura e rabbia - nonché la percezione che, dopo gli incontri svoltisi il 12 febbraio e il 7 novembre, non siano state messe in atto ulteriori misure di sicurezza - ha portato numerosi frazionisti a richiedere una nuova riunione, molto partecipata, che si è tenuta mercoledi 18 dicembre presso la nostra sede".

A parlare è Marcello Davico, promotore e relatore della petizione - firmata da 133 residenti - presentata al Prefetto, all'Amministrazione cittadina e alle Forze dell'ordine per chiedere maggiore sicurezza in collina.

"Pur consapevoli delle difficoltà dovute alla carenza del personale delle forze dell'ordine, è però necessario un ulteriore concreto sforzo per il loro potenziamento e conseguente maggiore presenza sul territorio soprattutto nelle ore serali e notturne. E' stata inoltre ritenuta necessaria una attenta valutazione delle criticità, sia per quanto riguarda l'illuminazione che per la videosorveglianza al fine di scoraggiare future intrusioni ed è stato richiesto che le problematiche sulla sicurezza vengano poste all'attenzione nel prossimo Consiglio Comunale e in Giunta, affinché siano adottate misure concrete e tempestive per migliorare la sicurezza nella nostra Frazione".

L'assemblea si è conclusa con la richiesta di un nuovo repentino incontro con l'Amministrazione comunale, per dare un riscontro alle richieste e valutare le iniziative che si decideranno di mettere in opera.