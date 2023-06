Quarto giorno di stop ai treni tra Mondovì e Fossano

Quarto giorno di blocco per la circolazione ferroviaria tra Mondovì e Fossano: l'aggiornamento è arrivato alle 7 della mattinata di oggi (2 giugno) dal sito della Rete Ferroviaria Italiana.



A motivare lo stop al traffico ferroviario le avverse condizioni meteo che hanno interessato la zona nelle giornate del 30 e 31 maggio, e che hanno provocato l’allagamento della sede ferroviaria. L'intervento dei tecnici di RFI risulta ancora in corso; al momento non sono disponibili previsioni sul ripristino della piena funzionalità della linea.



I treni Regionali saranno attestati a Mondovì oppure percorreranno itinerari alternativi. I treni regionali della relazione Fossano - S.Giuseppe sono limitati a Mondovì, mentre i regionali veloci della relazione Torino-Savona/Ventimiglia percorreranno itineriari alternativi con rallentamenti e possibili cancellazioni.