Sabato 10 giugno, ad Alba, la giornata della salute Lions

“A me gli occhi diceva un celebre illusionista”. Parafrasando l’invito del celebre mago, sabato 10 giugno. Ad Alba, in Piazza Michele Ferrero, si terrà la giornata della prevenzione dedicata a tutta la città (turisti compresi).

La giornata della Salute promossa dal Club Lions Alba Langhe, il cui il motto è che la filantropia deve essere sempre al centro del suo operato. Sotto l’egida del Distretto 108Ia3, sarà realizzata di concerto con la Città di Alba che patrocina l’evento.



Si tratterà solo di un controllo di primo livello della vista che prelude eventualmente ad una più approfondita visita medica.



La Croce Rossa della locale Sezione Albese, coinvolta nella prevenzione, con l’ausilio delle Crocerossine, s’ occuperà dello screening della glicemia e la possibilità di un controllo della pressione arteriosa nonché, con il saturimetro, dell’ossigenazione del sangue. Sempre a cura della Cri ci saranno momenti esclusivamente riservati ai bambini.



Ci sarà inoltre il controllo dell’udito, a cura dell’Amplifon di Alba.



“A me gli occhi” sarà a cura dell’Ottica Sipario di Alba che si avvarrà dell’ortottista Arianna Fessia per la misurazione della pressione oculare che verrà eseguita con l’uso dell’apparecchio tonometrico installato sul Camper del Lions Distretto 108Ia3.



Gli orari previsti sono dalle 9 alle 18.30 e il presidio, in piazza Michele Ferrero, sarà facilmente individuabile per il posizionamento del Camper che avrà le scritte del Lions Club International Alba Langhe e dai soci Lions facilmente riconoscibili dai gilet gialli che indosseranno per tutta la durata dell’evento.



Il Club Lions Alba Langhe riprende un’iniziativa che non espletava da tempo e che tornerà ad essere un appuntamento annuale che ricorrerà sempre il secondo sabato del mese di giugno. Un passaggio fondamentale che ci porta dalla società dei diritti alla civiltà dei doveri. Se curare è un diritto, come asserisce lo slogan scelto dai Lions, ricorda che la prevenzione è un dovere.



Tutti i controlli della giornata della Prevenzione non escludono controlli più specifici del tuo medico curante, dello specialista e dell’ASL.