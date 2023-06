Memo 4345, luogo di conoscenza e memoria per oltre 1.600 studenti

"Durante la sua visita nella nostra Città - ricorda la sindaca Roberta Robbione -, il Presidente della Repubblica ha evidenziato l’importanza di continuare il lavoro per far conoscere ai giovani delle nostre comunità la Storia della nostra deportazione e i passi che conducono a ritenere “normale” privare donne e uomini dei loro diritti. MEMO4345 assolve a questo bisogno di conoscenza; le ragazze e i ragazzi dopo la visita al nostro percorso museale possono mettere nella loro valigia dei saperi nuovi strumenti per leggere il presente con una più matura consapevolezza".

Durante la seconda parte dell'anno scolastico è stata inoltre testata l'Aula Digitale, una web app disponibile al pubblico su www.memo4345.it che promuove e valorizza l'intenso scavo su fondi archivistici e bibliografici alla base del percorso espositivo, riferito ad un campionario umano della persecuzione antiebraica confluito a Borgo San Dalmazzo dall'intero continente europeo. Lo strumento è pensato in prima battuta come modello di approfondimento per insegnanti sulla tematica della Shoah e come supporto digitale per l’utilizzo in classe e in forma autonoma da parte degli studenti. Contestualmente, la web app apre anche nuove prospettive alla ricerca “Oltre il nome”, condotta da Adriana Muncinelli in collaborazione con Elena Fallo, offrendo la possibilità di stabilire contatti con ricercatori e familiari dei protagonisti interessati a ricevere o fornire informazioni sulle vicende trattate in MEMO4345.