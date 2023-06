Finalmente divertimento, acqua e sole

Oh, noi vi avvisiamo, perché l’anno scorso gli ingressi sono andati alla grandissima. Facilmente raggiungibile da ogni parte del Piemonte, si trova a Cavallermaggiore sulla Strada Regionale 20, in un angolo ricco di verde e dotato di un ampio parcheggio gratuito.

Lasciamo volentieri le code infinite di automobili in autostrada e andiamo a goderci le numerose attrazioni come l’Acquarena, gli Idrotubi, il Kamikaze, fino alle onde artificiali che non vi faranno rimpiangere il mare. Se poi proprio volete esagerare, provate il Fantasy River, il Black Hole ed il River Rapid da affrontare a bordo dei coloratissimi gommoni.

Per i più avventurosi anche lo Sliding Hills, scivolo multicorsia e l’area tuffi dal trampolino! Non mancano i giochi per i più piccoli: immersa nella laguna troverete Bimbopolis con i mini scivoli Elephant, Snake e, immerse nell’acqua bassa, le strutture gonfiabili sicure, ma divertenti per i bimbi di tutte le età.