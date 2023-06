Cuneo, continuano gli interventi per la sicurezza stradale

Continuano gli interventi della Polizia Locale per la sicurezza stradale. Nel fine settimana sono stati effettuati controlli sui conducenti di autovetture e di autoarticolati per contrastare i comportamenti contrari al codice della strada, con particolare attenzione alla regolarità dei documenti di guida e all'utilizzo dei veicoli in assenza di alcool o stupefacenti.

Il Comando di Cuneo, infatti, si è recentemente dotato di kit per l’analisi speditiva di sostanze stupefacenti per i Nuclei di Pronto Intervento, Servizi Mirati e di Polizia Giudiziaria. La dotazione degli accennati kit si è resa necessaria per gli accertamenti preliminari previsti per legge sulle sostanze stupefacenti sottoposte a sequestro.

Sono, inoltre, previsti servizi serali per la tutela della sicurezza urbana che vedranno impegnate le pattuglie nell’area di c.so Giolitti, nei parchi cittadini e nelle frazioni.

Particolare riguardo verrà prestato nei confronti delle segnalazioni pervenute dai cittadini, nonché delle aree oggetto di atti vandalici.

Saranno attivi anche i Nuclei di Polizia commerciale, per ciò che attiene ai controlli degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e di Polizia ambientale per tutte le attività di indagine riguardanti la tutela, la protezione e la salvaguardia dell'ambiente nel suo complesso.

A breve alcuni servizi verranno dedicati al controllo a tappeto della ZTL del centro storico al fine di monitorare la situazione e di assicurare il rispetto delle norme del codice della strada.