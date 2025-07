Vicoforte, incontro tra l'amministrazione e la dott.ssa Verra

Lo scorso venerdì l'amministrazione di Vicoforte, rappresentata dal sindaco Gian Pietro Gasco e dell’assessore alla salute, assistenza e politiche sociali Barbara Nanoha incontrato la Dott.ssa Alison Verra , medico di medicina generale che ha recentemente iniziato il suo incarico nel nel Comune.

Dal 1° luglio, infatti, la Dott.ssa Verra è entrata ufficialmente in servizio, professionalità e un rinnovato entusiasmo al servizio della comunità.

"L’incontro - dicono dall'amministrazione - è stato occasione per darle il benvenuto e condividere le prime impressioni. Siamo certi che il contributo della Dott.ssa Verra sarà prezioso per il territorio, in un settore fondamentale come quello della medicina di base".