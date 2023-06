Al Mallé di Dronero le Acqueforti di Xavier de Maistre

La cura, il tempo come valore prezioso, la precisione che dona ad ogni dettaglio espressività e bellezza.

Sabato 3 giugno, in occasione di “Anciue - Fiera degli Acciugai”, presso il Museo Mallé di Dronero è avvenuta l’inaugurazione della mostra di Xavier de Maistre “Il salto dell’acciuga e altre storie. Acqueforti di Xavier de Maistre”, insieme alla presentazione dell’inedita cartella di grafica d’autore “Figure d’acciughe 2023”.

Da un’idea dell’incisore Mario Gosso nel 2017 ed ispirandosi al libro “Il salto dell’acciuga” di Nico Orengo, il museo ogni anni omaggia l’importante tradizione dronerese e della Valle Maira attraverso l’arte.

Gli studi all’Accademia Albertina di Torino, la rivelazione durante il corso presso il Dipartimento di incisore tenuto dal professor Mario Calandri: “Ricordo di aver preso da terra un calabrone morto - ha raccontato De Maistre - di averlo raffigurato su una lastra di zinco, incidendola. Ricordo che era passato Calandri e che mi aveva detto "Bravo, continua così!” Un episodio tanto semplice quanto prezioso per lui, l’inizio di un percorso che nella grande passione ha sempre trovato motivo per continuare ed esprimersi al meglio. “È iniziata così la mia vita da incisore che è durata parecchi anni e che ha sempre avuto come prerogativa quella di essere un’avventura. Un’avventura che mi ha talmente affascinato da diventare una specie di malattia, da farmi alzare al mattino felice e desideroso di continuare il lavoro interrotto la sera prima!”

La mostra “Il salto dell’acciuga e altre storie. Acqueforti di Xavier de Maistre”, ideata e curata dalla curatrice del Museo Mallé Ivana Mulatero, presenta quasi un'ottantina di opere del noto incisore. Un percorso che si sviluppa in quattro sale, emozionante ed unico, e che ripercorre i tre principali cicli tematici: le dimore storiche, gli alberi e gli animali.

Nella sua lunga carriera, de Maistre ha esposto in molte sedi museali pubbliche e private italiane, in Francia, in Giappone, in Brasile e ha ricevuto il premio Artisti Animaliers presso il XLVI Convegno Internazionale del C.I.C. di Milano.

“Xavier de Maistre è una figura autorevole della calcografia italiana che il Museo Mallé e la città di Dronero si pregiano di presentare - ha commentato il sindaco di Dronero Mauro Astesano - con un considerevole numero di opere che rendono veramente unica la mostra monografica. Inoltre, una delle tre sezioni espositive dedicata alle dimore storiche rappresentate in raffinate incisioni ad acquaforte crea un legame particolare con il patrimonio dronerese dei palazzi e giardini storici che verranno riaperti con la manifestazione, Dronero un borgo ritrovato, in programma per il prossimo primo weekend di luglio.”

Nelle sale allestite, in occasione di “Anciue - Fiera degli Acciugai”, sabato è stata ospite l’artista Alina la burattinaia, con uno spettacolo per grandi e piccini: un delizioso omaggio alla storica tradizione degli acciugai con Charly il topo Anciue ed il suo carretto di acciughe.

Presenti all’inaugurazione il presidente di Fondazione Artea Marco Galateri di Genola, Andreina Galleani d'Agliano del comitato scientifico Museo Ceramica Mondovì, il direttore della Fondazione Accorsi Torino Luca Mana, l’architetto Paolo Pejrone di Revello e Niccolò Roni, delegato alla Cultura di Castelnuovo Garfagnana, Comune gemellato con Dronero.

Emozionante è stata poi anche la giornata di domenica, 4 giugno. Al mattino, presso la Sala Giolitti di Dronero, è stata consegnata cartella di grafica d’autore “Figure d’acciughe 2023”, realizzata da Xavier de Maistre e racchiusa dentro una cartellina realizzata dalla tipografia Coalova di Dronero, con allegata insieme anche la sua spiegazione stampata su cartapaglia. Un omaggio a 5 storici acciugai: Matteo Castelli, Sergio De Maria, Riccardo Abelli, Raffaello Rovera, Giuseppe Ferreri.

La mostra “Il salto dell’acciuga e altre storie. Acqueforti di Xavier de Maistre” presso il Museo Mallé sarà visitabile fino al 24 settembre, sostenuta dalla Regione Piemonte e dal Comune di Dronero.